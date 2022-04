Hrvatskih voda

Nalazimo se u završnom dijelu ovog projekta i definitivno možemo biti zadovoljni dinamikom kojom se on odvija” poručio je Kovačević dodajući kako dinamika radova na rijekama često ovisi i o vodostaju, a on je na Dravi posljednjih nekoliko mjeseci vrlo nizak „Iako bi voljeli da je vodostaj malo viši iz nekih drugih razloga, ovakve razine dobro utječu na radove, iako, ponavljam, nije nam drago da je on toliko nizak

U tijeku je izrada idejnog projekta za dionicu od zgrade Hrvatskih voda, pa sve do Višnjevca gdje je plan također napraviti obaloutvrdu gradskog tipa s pratećim urbanim sadržajem. Procjena je kako bi ove godine spremna trebala biti lokacijska, a onda iduće u ovo doba i glavna dozvola za nastavak šetnice

Radi se o toku koji se kroz Višnjevac i Josipovac ulijeva kod mosta u Retfali te je plan stoga iskoristiti ovu revitalizaciju da šetnicu i sve popratne sadržaje produžimo sve do Josipovca. Taj dio mislimo financirati iz europskih sredstava te ukoliko nam to pođe za rukom očekujemo dovršetak projekta do 2025. godine, budući da će nam do onda sredstva i biti dostupna

Kapitalni projektuz desnu obalu Drave napreduje planiranom dinamikom, a čitavom dužinom šetnice koja će spojitigrađani će moći prošetati u jesen 2023.Projekt je ovo čija vrijednost doseže gotovo, a kako nam je ispričao direktor Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravuu kolovozu bi trebali radovi biti gotovi na. Ona se proteže do, dok je plan u proljeće iduće godine dovršiti drugu poddionicu”.Jednom kada šetnicom buduGornji i Donji grad, na tome se ne misli stati nego se radovi nastavljaju na drugu stranu, te bi se osječka promenada trebala protezati čak do Josipovca.”, optimističan je Kovačević. Tu priči i dalje nije kraj, jer je prekou tijeku izrada”, otkrio je Kovačević.Ako se svi ovi planovi i ostvare Osijek bi za nešto više od tri godine trebao imati jednu odu Europi, a koja će se pružati čak 12 kilometara.