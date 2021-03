šetnicom

Projekt izgradnje šetnice i obaloutvrde u Osijeku provode Hrvatske vode i resorno ministarstvo, znači Vlada Republike Hrvatske. Riječ je o velikoj investiciji, vrijednoj gotovo 100 milijuna kuna, kojom se i na taj način povezuje Donji i Gornji grad. Kada završe svi radovi, uz do sada izgrađeno, imat ćemo 12 kilometara šetnice i biciklističkih staza uz Dravu, novu zimsku luku, nova mjesto za šetnju i odmor s prekrasnim vidicima. Ovaj projekt je jedinstven u Hrvatskoj, a ujedno potvrđuje kako se sve može napraviti ako se želi i hoće

Ukupno ulaganje od gotovo sto milijuna kuna u desnu obalu Drave vrijedno je konačnog spajanja Gornjeg i Donjeg grada neprekinutom šetnicom. Međutim, tu nije kraj ulaganjima Hrvatskih voda jer smo istovremeno ugovorili projektnu dokumentaciju za radove koji će krenuti prema zapadu, odnosno Višnjevcu i Josipovcu. Rok za dovršetak radova na drugoj i trećoj dionici je sredina sljedeće godine, međutim valja napomenuti kako i rijeka Drava utječe na dinamiku izvođenja radova

Na lijevoj strani nastavljamo s izgradnjom obaloutvrde, a nastojat ćemo obnoviti tzv. otok ljubavi. Uskoro potpisujemo i ugovor za izradu projektne dokumentacije za uređenje obaloutvrde sve do novoga mosta na zapadnoj obilaznici i do Višnjevca, a planira se revitalizacija starog toka Drave, što uključuje prokop od kilometar i po do Josipovca. Nadamo se da ćemo temeljem nove perspektive financiranja Europske unije, neke od ovih projekata uspjeti uvrstiti u europske fondove, čime ćemo znatno pridonijeti razvoju grada Osijeka

Tekst i foto: OBZ.hr

Izgradnja obaloutvrde s priobalnomu Osijeku započela je 1967. godine, nakoniz 1965. godine, postupno je dograđivana, no od početka predstavljadio grada Osijeka i najljepšu gradsku šetnicu uz rijeku u Hrvatskoj. Trenutno su u tijeku radovi na uređenju novih dijelova obaloutvrde i šetnice, uglavnom na području Donjeg grada.Radovi na uređenjuna području grada Osijeka provode se u četiri, s time da je prva izmeđuveć završena, a u tijeku su radovi na drugoj i trećoj poddionici (od Tranzita s uređenjem nove zimske luke do istočnog kraja obaloutvrde), dok su pripreme za četvrtu poddionicu (Vrbik) u završnoj fazi.U pratnji predstavnika izvođača radova radilište na Promenadi danas (13. ožujka 2021. godine) obišli su generalni direktor Hrvatskih voda, župan Osječko-baranjske županije i ujedno član Upravnog vijeća Hrvatskih vodate saborski zastupnikkao član Nacionalnog vijeća za vode.- rekao je župan Ivan Anušić.Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako su nakon uređenja prve dionice osječke obaloutvrde u vrijednosti sedam milijuna kuna, krenuli radovi na drugoj i trećoj dionici ukupne vrijednosti- istaknuo je Đuroković., direktor Vodnogospodarskog odjela Osijek, dodao je da Hrvatske vode razvijaju više projekata s obje strane Drave.- istaknuo je Željko Kovačević.