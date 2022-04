obrade zemlje

sjedi za radnim stolovima

Elektronički uređaji, vozila

mašinerije

štede radnu snagu

sjedilačkom načinu života

nezdravih prehrambenih opcija

loše zdravlje

loša prehrana

koncentraciju i razinu energije

razdražljivost, frustraciju i nestrpljivost

wellness programu

približno jednakom dodatnom produktivnom radnom danu mjesečno za prosječnog radnika

hraniti uravnoteženu prehranu i redovito vježbati

lakše reći nego učiniti

praktičnih savjeta

pažljivu prehranu

Ne preskačite obroke

zdravih zalogaja

glukoza

otežava koncentraciju

prejedati ili jesti pogrešne stvari

ne stignete

kvalitetan obrok

Preskakanje obroka ima niz negativnih učinaka:

ne preskačete doručak

Izgradnja rutine

Ostanite hidrirani

Zdrave grickalice

zdravu namirnicu

smetnja na poslu

slanim, slatkim i masnim grickalicama

koji je dobar međuobrok za posao

orašaste plodove i sjemenke, voće i povrće

Dok je nekada u prošlosti većina ljudi živjela od, danas nas sve višei svakakve vrstekojepridonijele su. Dodajte tome široku paletukoje se često nalaze u uredima i oko njih, i imate recept zaNo,ne utječe samo na naše zdravlje, ona može utjecati i na naš radni učinak tako što negativno utječe nate uzrokuje. Jedno istraživanje pokazalo je da su zaposlenici koji su sudjelovali ukoji je uključivao programe ishrane rezultirali većom produktivnošću — “”.Svi znamo da bismo se trebali '', ali to jekada imate devet sati radnog dana, nemate vremena za pauzu za ručak, dvosatno putovanje na posao i život kod kuće koji morate uklopiti u 16 budnih sati. Ovaj članak sadrži nekolikoo tome kako poboljšati svoju prehranu na poslu, uključujući male, ali značajne promjene navika i uvod u ''.Važno je da ne preskačete obroke i da ne ostavljate previše vremena izmeđujer će vampasti, štoi veća je vjerojatnost da ćete seprilikom sljedećeg obroka.Ukoliko zbog natrpanog rasporeda nekadkod kuće pripremitiza ponijeti na posao, dobra stvar je što u nekim trgovinama imate u ponudi razne kuhane obroke, primjerice u Sparu. Za organiziranu kupovinu zdravih namirnica možete od kuće prelistati online Spar katalog , ili neki drugi.- Vjerojatnije je da ćete se prejedati u drugim trenucima- Vjerojatnije je da ćete se udebljati- Negativno utječe na raspoloženje- Koncentracija pati kako šećer u krvi i energija opadajuNajvažnije je da. Zbog toga postajete osjetljiviji na debljanje i povećavate rizik od ateroskleroze, bolesti srca, visokog krvnog tlaka, dijabetesa, pretilosti i visokog kolesterola.Dio razloga zašto padamo u loše navike je taj što ne planiramo i ne gradimo zdravu rutinu ili jednostavno dopuštamo da naš plan bude 'što god je najlakše' (a to obično znači nezdravo). Izgradnjom rutine, spremni ste za obroke i izbore sa zdravijim opcijama, bilo da je to domaći obrok ili kažete ne kolaču. I, što je još važnije, odluke o prehrani donosite prije nego ogladnite.Dehidracija na poslu može dovesti do slabe produktivnosti, smanjenih kognitivnih sposobnosti, sporijeg vremena reakcije, pa čak i morala. Stoga je važno ostati hidrirani, ali to biste trebali pokušati učiniti pijući vodu, a ne zašećerene ili kofeinske napitke jer mogu imati štetne nuspojave kao što su dehidracija, hiperglikemija i poremećaj sna.Dok mnogi ljudi pokušavaju izostaviti grickanje među obrocima, pregristimože pomoći u održavanju razine energije tijekom dana. Glad može bitii mnogi od nas postaju plijen automata sa. Ali postoje zdrave grickalice koje će također podići vaše raspoloženje i produktivnost.Dakle,? Jedite- na primjer, mrkva, paprika, celer, pa čak i mahune su izvrsni zalogaji.