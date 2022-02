Mia Dimšić

Dore 2022.

Guilty Pleasure

Eurovizije

Vjekoslav Dimter i Damir Bačić

Ante Gelo

Ovo mi je sad jako nestvaran trenutak. Danas sam shvatila da imam oko sebe najbolje ljude i najbolji tim na svijetu”, rekla je Mia nakon što je proglašena pobjednicom, ukupnim glasovima žirija i gledatelja

Želim zahvaliti svima vama kandidatima što sam toliko uživala s vama u ovih tjedan dana. Stvarno jesam. Pamtit ću vas sve i nosit ću vas sve u srcu

14 pjesama

257 bodova

Osjećaj je bio neopisiv, jako emotivan. Hvala još jednom svima koji su glasali i žiriju”, rekla je Mia u svom prvom intervjuu nakon pobjede na Dori. „Danas vidim, više nego ikad, da sam sretna osoba, bogata, s puno posebnih ljudi u životu. Što očekujem od Torina? Pa super kuhinju, priznala je u razgovoru s Duškom Ćurlićem. „Kada sam vidjela da Laura Pausini i Mika vode Eurosong ove godine, Manneskin je tamo, Mahmud... Ja ću samo gledati zvijezde oko sebe i neću vjerovati da sam tamo.

Svakako bih da još sve prespavamo i da kao ekipa vidimo zajedno reakcije, da osluškujemo što kažu ljudi. Ne bih se htjela puno miješati u posao koreografa i režisera, ali sigurna sam da ćemo kao tim doći do najbolje odluke. Čak i da ostane ovaj nastup, meni je izuzetno poseban, jako sam ga emotivno preživjela. Ali bit ćemo pametniji, sada smo puni adrenalina

Od prve skice pa do prijave na Doru imala sam užasno ispravan osjećaj i jednostavno sam se vodila tim osjećajem. I drago mi je da me nije prevario.

The Sound of Beauty

Mislim da je Sound of Beauty sam život. Mislim da je život čudo samo po sebi, da je čudo što smo živi i u svojoj glazbi pjevam o bilo čemu što je dio života. To je sad u ovom slučaju nekakav taj možda ljubavni trokut, romantična priča, ali glazba je stvarno univerzalna, danas će biti jedna tema, sutra druga, ali ako ja doživljavam neku pjesmu, ako vjerujem u nju, stvarno mislim da ta energija nema granica i da će onaj kome se to sviđa osjetiti moju iskrenost. I tome se jedino nadam

10. svibnja

14. svibnja

Osječankapobjednica jei pjesmom "" predstavljat će Hrvatsku na pjesmikoja će se održati u Torinu u Italiji.Autori glazbe i teksta uz Miju Dimšić su, dok aranžman potpisujekojima je Mia posebno zahvalila u razgovoru za HTV-ov Dnevnik 3. „. „”, poručila je.U konkurenciji je bilo, a kada su se zbrojile ocjene žirija iz HRT-ovih centara te glasova osvojenih pozivima i SMS-ovima publike Mia Dimšić dobila je. Iz HRT-ovog centra Osijek, gdje su stručni žiri činili naša glazbena urednica Marina Ban, skladatelj i tekstopisac Mario Vestić te glazbenik i autor Goran Bošković, pjesma Guilty Pleasure dobila je maksimalnih 12 bodova.Prije ikakvih odluka o nastupu u Torinu, Mia je rekla kako želi s ekipom vidjeti kakve su reakcije ljudi. „”, rekla je Mia.” Mia Dimšić.Slogan ovogodišnjeg Eurosonga -(zvuk ljepote) - ocijenila je predivnim. „”, poručila je.Mia u Torinu nastupana prvoj polufinalnoj večeri, a vjerujemo da ćemo ju slušati iu završnici Eurosonga.