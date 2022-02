Filip Slačanac

21 godinu

lošeg zdravstvenog stanja

gastronomije u Zagrebu

nije mogao

loši

intervenciju majke i njegovu čvrstu odluku

planom prehrane

tjelesnom aktivnošću

Irenom Slovaček

181 kg

tehnologinja i vrhunska poznavateljica teksture

učio

2000 – 3000 koraka

8000 koraka

Srednjoškolskom igralištu

dvije bučice

jako strpljivim tempom

125 kg

dva puta tjedno

10 000 – 12 000

obrt sa svježom tjesteninom

Turtlu

mahnite

www.different.com.hr

imai odlučio je zbogpromijeniti životne navike i zatražiti stručnu pomoć. Prekinuo je studijjer višedugo stajati na nogama, a nalazi štitnjače također su biliSrećom, uz, započeo je skao i su suradnji s trenericom i nutricionistomu svibnju prošle godine. U tom je trenutku imaoIako je majkaprehrambenih proizvoda, prihvatila je zadani plan prehrane bez i jednog pogovora. To je uvelike olakšalo suradnju. Filip jeslagati hranu na tanjuru pomoću Irenine kuharice i imao je zadatak početi šetati te slati ostvarene korake svaki dan. Ispočetka je to bilo nekih. Kako je iz stanja mirovanja trebao uvesti razne promjene, nismo htjeli započeti s treninzima dok ne dođemo nabez bolova u leđima ili kukovima i koljenima.Treninge smo započeli nai bili smo svjedoci velikom broju znatiželjnih pogleda. Filipu smo uveliod pet kilograma tek nakon dva mjeseca suradnje. Osim nepotrebnih bolova, htjeli smo biti sigurni da neće doći do razvijanja kile koja je bila u svojem začetku.Malo po malo i, uz nutritivno vrijedne namirnice i bez dijete, došli smo do. Filip i dalje trenirate i dalje šalje broj koraka koji su sada naNevjerojatno je zadovoljstvo pratiti napredak tako mlade osobe koja si je zacrtala cilj i bez ikakvih poteškoća prati zadane ciljeve. On je pravi dokaz toga da je sve u jakoj glavi i da nisu potrebne drastične dijete ili takozvani detoksi koji su kod nas vrlo popularni zbog brzog rezultata, ali su dugoročno neodrživi te dodatno stvaraju hormonsku neravnotežu.Filip u međuvremenu otvarai bez problema može dulje stajati na nogama, a po novom se može popeti na boks visine 50 cm bez ičije pomoći.Ako vidite(Filipov nadimak) po gradu dok skuplja korake,mu u znak podrške jer 125 kg nije ni blizu njegov krajnji cilj.Više o kuharici Irene Slovaček kao i o njezinim jednostavnim načelima možete pronaći na njezinoj internetskoj stranici