napreduje zadanom dinamikom, te se s istočnog primaknula njezinu središnjem dijelu - Trgu Sv. Trojstva, piše Glas Slavonije Prema planu izvođenja radova, koji se svaka dva mjeseca obnavlja, završetak projekta planiran je za početak 2023., no već je danas razvidno da turistički i kulturnodio grada doživljava epohalnu promjenu.Podsjetimo,stare osječke barokne jezgre obuhvaćaju sanitarnu i oborinsku kanalizaciju, distribucijsku telekomunikacijsku kanalizaciju i elektroenergetsku kabelsku kanalizaciju te obnovu ulica i pješačkih površina, čime će se stvoriti uvjeti nužni za revitalizaciju Tvrđe kaoKanalizacijska se mreža postavlja po središnjoj osi, a ne kao do sada po rubnim dijelovima ceste, kako bi se zgrade, što je bio jedan od velikih problema stanovnika tog dijela grada. Veseli i što će Tvrđa nakon obnove biti. Uz zadržavanje postojećih stabala, o kojima se posebno vodi briga tijekom izvođenja radova, bit će zasađena jošU projektu postoje. Jedan ide od južnog ulaza u Tvrđu, iz, prolazii izlazi pokrajna zapadni ulaz u Tvrđu. Drugi glavni koridor cijela je, od istočnog ulaza, koji po završetku projekta više neće postojati, do zapadnog ulaza. Ta dva koridora bit će popločena velikim granitnim kockama, materijala sličnog onom sadašnjih kocka, ali nešto većih dimenzija, 28 x 25 centimetara.Na periferne ulice, a to su sve manje ulice poputi drugih, vraćaju se iste ali reciklirane kocke. Ukupno je riječ o okopovršine koja će biti prekrivena recikliranim kockama.Očekivano, radovi ostavljaju traga na poslovanju poslovnih subjekata, u prvom redu. Najveći je problem otežan pristup Tvrđi jer gosti ne vole kada moraju prelaziti preko gradilišta, pa je dobra stvar što je Grad doputio da turisti smiju ući u Tvrđu automobilom, obzirom na to da dolaze s koferima i sigurno neće parkirati uda bi došli do smještaja.Osim komunalne infrastrukture, revolucionarnu promjenu već sada je donio i novi prometni režim koji će vrijediti i nakon završetka radova. Naime, cijela će Tvrđa postati pješačka zona te nitko neće moći automobilom ulaziti unutar njezinih granica (izuzev vozila dostave, hitnih službi i stanara).Sve u svemu, osim vizualnog dojma koji je neusporedivo bolji od prijašnjeg, realizacijom ovog kapitalnog projekta znatno će se unaprijediti i kvaliteta života stanovnika Tvrđe te stvoriti preduvjeti za gospodarske aktivnosti, investicije i pozicioniranje Tvrđe i Osijeka kao turističkog središta Hrvatske.