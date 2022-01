Ivan Radić

Park Osijek

Tekst i foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekasastao se u utorak u Budimpešti s gradonačelnikom XIII. okruga Budimpešte, koji je za svog osječkog kolegu upriličioPovod sastanku bio je gala koncert ,, On the Bridge of Music '' koji se uodržava povodomGradonačelnicis ponosom su istaknuli da su Osijek i XIII. okrug Budimpeštepotpisali 2001. godine, otkad su ostvareni brojni uspješni projekti suradnje u kulturi, sportu, obrazovanju i gospodarstvu.– izjavio je osječki gradonačelnik Ivan Radić. Dodao je kako u okviru gospodarske diplomacije namjeravaju spajati osječke i budimpeštanske tvrtke radi jačanja gospodarske suradnje.Da ima prostora za produbljivanjem veza između ovih dvaju gradova, osobito na gospodarskom planu, složio se i gradonačelnik Jozsef Toth.– rekao je gradonačelnik Toth.Gradonačelnici Radić i Toth obišli su potomkoji je u samome srcu XIII. okruga Budimpešte otvoren još 2019. godine.