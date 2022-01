orkestara i solista Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i Operetnog teatra Budimpešta

On the Bridge of Music

30. obljetnice međunarodnog priznanja Hrvatske i uspostave diplomatskih odnosa s Mađarskom

Ivan Radić

Gordan Grlić Radman

Ivan Anušić

Vladimir Ham

Grad Osijek u Mađarskoj ima dva grada prijatelja, Pečuh s kojim smo prvo potpisali Sporazum o prijateljstvu i Budimpeštu, XIII. okrug. Danas smo se i sastali s gradonačelnikom Jozsefom Tothom te posjetili park u Budimpešti koji je nazvan po Osijeku, što nam je velika čast i ponos

Suradnja je bitna zbog Hrvata u Mađarskoj i Mađara koji žive u Hrvatskoj. U Osječko-baranjskoj županiji je najveći broj Mađara, naše dvije zajednice su velika poveznica dvaju naroda. Mađarska i Hrvatska razvijaju dobre diplomatske odnose, imamo dobru komunikaciju i projektnu suradnju na razini općina, županija i gradova, tako da je sve ovo prirodan slijed. Treba posebno naglasiti dovršetak koridora VC koji se upravo spaja sa Mađarskom i koji će još više približiti naše dvije zemlje

Filip Pavišić

Gyule Pfeiffera

Szilárd Somogyi

Béla Nagy

Katarina Toplek, Viktorija Đurđek, Igor Krišto, Leon Košavić, Anita Lukács, Zsolt Vadász, Lévai Enikő, Péter Laki, Mónika Fischl, Zsolt Homonnay i Szilvi Szendy

velikih hrvatskih i mađarskih skladatelja

Jakov Gotovac, Emmerich Kálmán, Franz Lehár, Jenő Huszka, Ivan pl. Zajc, Boris Papandopulo i Vatroslav Lisinski

Straussa, Offenbacha, Verdija, Brahmsa

Tekst i foto: Osijek.hr

Pročitajte i..

U izvedbi, u Budimpešti je u utorak održan gala koncert '''' povodom. Isti koncert održan je i u Osijeku 18. siječnja.Gala koncertu nazočili su gradonačelnik Osijeka, ministar vanjskih i europskih poslova, župan Osječko-baranjske županije, predsjednik Gradskoga vijeća Grada Osijeka, te brojni drugi visoki uzvanici iz hrvatskog i mađarskog javnog života.– rekao je gradonačelnik Radić i dodao kako ne treba zaboraviti nesebičnu pomoć Mađarske za vrijeme Domovinskoga rata.Župan Osječko-baranjske županije naglasio je važnost suradnje dviju zemalja.– kazao je župan Anušić.Orkestrom Opere HNK-a u Osijeku ravnao je maestro, a orkestar budimpeštanskog Operetnog teatra svirao je pod dirigentskom palicom. Redatelj koncerta "On the Bridge of Music" je, koncertni je majstor, a od vokalnih solista sudjelovali suKako bi se još više naglasila povezanost dviju zemalja i važnost samoga događaja, repertoar gala koncerta promišljen je kao programkao što su. No budimpeštanska je publika, kao i osječka prije tjedan dana, mogla uživati i u djelima drugih skladatelja, poput, i drugih, a koja po zvuku, nazivu ili po važnosti čine poveznicu Hrvatske i Mađarske.