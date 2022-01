Gala koncert ''On the Bridge of Music''

Prva povelja prijateljstva je potpisana s gradom Pečuhom 1973. godine, a danas smo na sastanku s pečuškim gradonačelnikom dogovorili uspostavu još intenzivnijih odnosa na području kulture i gospodarstva. Današnjim koncertom, kao i koncertom koji će se održati 25. siječnja u Mađarskoj, produbljujemo naše odnose i most prijateljstva

Nakon tog dana otvorio se prostor Republici Hrvatskoj za uspostavu svih ostalih međunarodnih bilateralnih odnosa koje gajimo i danas. Otvorio se put i prema europskim integracijama, kao i prema kvalitetnoj i dobrosusjedskoj suradnji između Hrvatske i Mađarske. Mađarska je i ovom gestom pokazala koliko je ta bilateralna suradnja izgradila jedna kvalitetan odnos, koji se očituje i na gospodarskom i na kulturnom planu

Mađarska nam je 1992. i ranije bila od velike koristi, to je bila prijateljska ruta koja nas je pratila, i večerašnji koncert je sinergija arija između naših i njihovih opernih pjevača

To prijateljstvo obilježavamo današnjim gala koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, nakon toga ćemo otići i u Mađarsku. Radi se o zajedničkoj aktivnosti naših ministarstava vanjskih poslova te zajedničkoj inicijativi i organizaciji Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te diplomatskog zbora

Gyula Pfeiffer

Szilárd Somogyi

Béla Nagy

Anita Lukács, Zsolt Vadász, Lévai Enikő, Péter Laki, Katarina Toplek, Viktorija Đurđek, Igor Krišto i Leon Košavić

Mónika Fischl, Zsolt Homonnay i Szilvi Szendy

održan je sinoć u osječkompovodom. U koncertu su sudjelovali, gdje će isti program biti izveden u utorak, 25. siječnja.Koncertu su nazočili gradonačelnik Osijeka, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, župan Osječko-baranjske županije, predstavnici diplomatskoga zbora, te gradonačelnik Pečuha, kao i brojni drugi visoki uzvanici.Osječki gradonačelnik Ivan Radić kazao je kako treba zahvaliti Mađarskoj natijekom Domovinskog rata te kako Grad Osijek kao multietnički i multikulturalan grad njeguje dobrosusjedske odnose s čak dva grada u Mađarskoj, Pečuhom i 13. okrugom Budimpešte.– rekao je gradonačelnik Radić.Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak istaknula je važnost 15. siječnja 1992. i priznanja hrvatske državnosti.– kazala je ministrica Tramišak.Izaslanica ministra vanjskih i europskih poslovarekla je kako je Hrvatska 30. godina nakon priznanjakoja se ostvarila na svim svojim poljima.– dodala Babić Galić.Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić podsjetio je kako je Mađarska bila među prvim zemljama koja je priznala Hrvatsku te da otad traje prijateljstvo dvaju država.– rekao je župan Anušić.Inače, repertoar koncerta '''' promišljen je kao program hrvatskih i mađarskih skladatelja kako bi se još više naglasiladviju zemalja i važnost samoga događaja.Orkestrom budimpeštanskog Operetnog teatra ravnao je, redatelj koncerta "On the Bridge of Music" je, koncertni majstor je, a od vokalnih solista večeras su nastupali, kojima će se idućeg tjedna u Budimpešti pridružiti i