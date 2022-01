gimnastičkih radionica za roditelje i najmlađe

Prednosti vježbanja u trudnoći su brojne, a na radionicama će sve polaznice raditi vježbe laganog do umjerenog intenziteta uglavnom u sjedećem ili ležećem položaju koje poboljšavaju cirkulaciju i pokretljivost. Svakako preporučamo trudnicama fizičku aktivnost, naravno uz stručno vodstvo, jer će tim putem znatno jednostavnije vratiti zdravu tjelesnu formu nakon poroda

Ivana Maltašić

petak, 28. siječnja 2022.

091 421 1188

Nakon uspješno provedenihgdje su se pod nadzorom trenera učili, u sklopu projekta „“ koje provodistigao je red na. Izvrsna je ovo prilika svim trudnicama da se okušaju u pažljivo osmišljenoj rekreaciji te razvijaju osnovnu snagu cijelog tijela i tijekom trudničkih mjeseci.Zahvaljujući podršci, krajem mjeseca siječnja u dvorani(Ul. Kralja Zvonimira 5, Osijek) bit će organiziranaza sve trudnice.Cilj radionice je umjerenom tjelesnom aktivnošću zadržavati i razvijati osnovnu fleksibilnost tijela koja će svim polaznicama uvelike pomoći održati za vrijeme trudnoće i vratiti nakon porođaja zdravu tjelesnu formu.“, istaknula jeispred GD Osijek – Žita.Radionica će se održati ugodine (Sokol Centar Osijek) i to u terminu od 17:00 do 18:00 sati. Broj mjesta po terminima jezato pozivamo sve zainteresirane trudnice da se čim ranije prijave za sudjelovanje.Prijava se vrši online putem poveznice:Prijave na buduće aktivnosti moguće je napraviti kontaktom na broj***Projekt "Zdrav roditelj - zdravo dijete" ima za cilj sadašnjim i budućim roditeljima djece do 3 godine starosti osigurati podršku u razvoju roditeljskih kompetencija kroz sudjelovanje u nizu radionica i sportskih druženja roditelja i djece. Navedeni projekt provodi Gimnastičko društvo Osijek - Žito uz podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade do kolovoza 2022. godine kroz Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu.