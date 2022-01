Davor Božinović

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Voditelj Stožera civilne zaštitei ravnatelj HZJZ-adanas su predstavili najavljivaneza borbu protiv koronavirusa.Od ponedjeljka tako će sena otvorenom za više od 50 osoba, do sada je bilo 100. Okupljanja s EU potvrdama više, nego najvišeZabranjuju se sva javna događanja u zatvorenim prostorima s. Ograničit će se ina sportskim natjecanjima s covid potvrdama na otvorenom. U zatvorenim prostorima, a na otvorenom do. Na privatnim svečanostima bit ćeumjesto dosadašnjih 30 - izuzetak su oni s digitalnim potvrdama - za njih će ograničenje bitiUgostiteljski objekti će se, kao što je održavanje razmaka, korištenje maski dok se ne sjedi za stolom,. Pojačat će se uporaba medicinskih maski za lice te bi obveza bila, bez obzira na potvrde, nositi ih na umjetničkim izvedbama, u vjerskim objektima, muzejima...Također, uvest će se obveza za poslodavce da se uvede rad od kuće kad god je to moguće.Za sadaproširenje upotrebe COVID potvrda.“, naglasio je Božinović rekavši da brojke zaraženih rapidno rastu, ali je sve više dokaza da cijepljeni imaju manje šanse da teže obole.