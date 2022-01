Hrvatska

Trebamo biti realni, omikron je vrlo teško zaustaviti i s jako restriktivnim mjerama. Ono što je činjenica jest da ćemo, po svemu sudeći, puno bolje proći kad je riječ o zdravstvenom sustavu i manjem broju umrlih jer su se ljudi ipak u određenoj mjeri cijepili pa će teških ishoda biti manje

18.000 ljudi se spriječilo da dođu pozitivni na posao. Sada je ključna bolja organizacija zdravstvenog sustava i jako će važna biti primarna zdravstvena zaštita koja treba na vrijeme prepoznati bolest. Što se povećane potrebe za testiranjem tiče, mi ćemo sve pokriti, samo što će zbog limita koji je oko 20.000 testova biti veći udio pozitivnih

Svaki boravak u zatvorenom je sad rizičan i to je ono što bi ljudi trebali osvijestiti i što će pomoći više od restriktivnih mjera. Omikronom će se ponovno dizati udjeli necijepljenih u hospitaliziranima i umrlima, to nam pokazuju primjeri iz nekih drugih država. Oni koji se ne cijepe, sami preuzimaju rizik teškog ishoda

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

je jučeru broju novih slučajeva koronavirusa. Zabilježeno ih jena, što znači da je udio novozaraženih među testiranima 45 posto. Epidemiolozi i Stožer zbog toga dogovaraju nove mjere, piše Index.hr Kako doznaje Index iz izvora bliskih, nove mjere uvele bi se najvjerojatnije od ponedjeljka, no velikog postrožavanjaU planu jeljudi na okupljanjima. Zabrana svadbi i proslava kakvih je bilo ranije, ovoga puta. Epidemiolozi i Stožer sada primarno želeNe bi trebalo biti ni skraćivanja radnog vremena kafića i restorana. Spominjalo se da bi se radno vrijeme ugostiteljskih objekata ponovno skratilo na, no to u ovom trenutkujer se ne vjeruje kako bi se time puno toga postiglo u suzbijanju širenjaOvo bi dakle trebalo biti, u kojem je još na stolu revidiranje dozvoljenog broja ljudi u zatvorenim prostorima. Ono je sada određeno brojem ljudi na kvadratne metre i tu je moguće da će doći do korekcije kojom bi se smanjio taj dozvoljeni broj ljudi.Većih kazni za nenošenje maski, ali je plan da se dodatno podcrta nošenje maski u zatvorenom prostoru kao obaveza.", govori Indexov izvor.Kaže kako neće biti promjena ni s covid-potvrdama, odnosno neće doći do proširenja njihove upotrebe.", govori.Kaže kako je rizičan svaki boravak u zatvorenom te da je", zaključuje Indexov sugovornik.