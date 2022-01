2021. godina

Tekst i foto: Osijek031.com

bit će zabilježena po tome što je u svomdovedena do kraja, jer je u promet premapušten granični prijelaz ipreko Save. 2022. bit će godina koja će definitivno nagovijestiti konačan završetak gradnje Slavonike, kao dijela, piše Glas Slavonije Naime, za očekivati je kako će u idućih šest mjeseci bitinova dionica autoceste,. Ona uključuje i novi most preko Drave.Gradnja poddionice koja je pred svojim krajem, od, vrijedna je(bez PDV-a), a projekt se financira sredstvima. Potom još ostaje na tom koridoru doći do granice s Mađarskom, što je najavljeno do kraja 2023. godine.Kada je riječ o autocestama, najavljeno je i uvođenje novog sustava, bez na pojedinim manjim čvorištima, što je već uvedeno na čvorištu, a u taj će režim ući i naplata na Slavonici, na ulazuKada su u pitanju investicijeu Osijek i okolicu, u tijeku je obimna rekonstrukcija prometnice D213 na dionici, odnosno do granice sa Srbijom. U tijeku su i radovi na rekonstrukciji na potezu od raskrižja Nemetin do (budućeg) kružnog raskrižja Aljmaš. Vrijednost radova na ovoj dionici u dužini od 12,3 kilometra iznosi. No, ovo je prva faza rekonstrukcije, ona se u drugoj fazi nastavlja do križanja za Dalj, a u posljednjoj fazi i do graničnog prijelaza Erdut. Ukupna dužina rekonstrukcije iznosit će, uz ukupnu vrijednost odIpak, najveći projekt lokalne cestovne infrastrukture koji će se ove godine, a bit će dovršen 2023. godine, gradnja je podvožnjaka na južnom cestovnom ulazu u Osijek.