Ovaj članak kreiran je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.

[Sponzorirani članak]

Kako bi unaprjeđenje pristupačnosti odredišta bilo moguće, krozje izrađen vodič pod nazivom “”. Pružateljise kroz vodič mogu upoznati s pojmovima, što uvelike doprinosi shvaćanju važnosti prilagodbe turističkog objekta. Uz to, vodič sadrži konkretne savjete kako se usluge mogu prilagoditi osobama s motoričkim oštećenjima, osobama s oštećenjima vida, sluha te osobama s intelektualnim oštećenjima.Kako bimogle uživati u pristupačnoj usluzi od trenutka kad se odluče na putovanje, u vodiču su sadržane i preporuke za pružanje informacija o uslugama na digitalno pristupačan način,cjelokupnog vanjskog i unutarnjeg prostora objekta te primjerenu komunikaciju prema osobama s invaliditetom. Pri stvaranju pristupačnih turističkih odredišta pružatelji usluga u turizmu mogu se voditi univerzalnim preporukama koje će njihov objekt učiniti pristupačnim.Primjerice, javno dostupne informacije o pristupačnosti objekta trebale bi biti, a web stranice izrađene premapristupačnosti. Ulazi u objekt bi trebali biti, dok bi kretanje po objektu trebalo biti lako, sigurno i nesmetano. Površine van i unutar objekta trebale bi biti ravne i protuklizne, a osvjetljenje i ozvučenje ugodno i nenametljivo. Komunikacija s osobama s invaliditetom trebala bi biti jednostavna, pristojna i prilagođena njihovim mogućnostima. Naposljetku, u jelovnicima bi jasno trebali biti naglašeni svi sastojci obroka, kao i potencijalni alergeni.Stvaranjem vodiča Razvoj pristupačnosti turističkih usluga, koji je rezultat jedne od aktivnosti projekta, doprinosi se ostvarenju glavnog cilja projekta – poboljšanju pristupačnosti turističkih proizvoda i usluga u Osječko-baranjskoj županiji i Županiji Baranya, čime se postižu veća ravnopravnost i bolji položaj osoba s invaliditetom u društvu.Projekt(eng. Accessible Tourism Destinations and Services in Border Areas) sufinanciran je sredstvima iz Interreg. Ukupna vrijednost projekta je, dok EU sufinanciranje iznosi. Trajanje projekta je(od 1.5.2020. do 31.12.2021.). Korisnik projekta je Osječko-baranjska županija, projektni partner je Županija Baranya, a pridruženi partneri su Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske i Ministarstvo za ljudske potencijale Republike Mađarske.