izvođenja radova

izgradnji podvožnjaka

od četvrtka 16. prosinca 2021.

privremene regulacije prometa i preusmjeravanja prometa

do srpnja 2023.

obilaznim pravcima

54,4 milijuna kuna

[klik za uvećanje]

Tekst i foto: Grad Osijek

Zbognau Ulici sv. L.B. Mandića,na snagu stupa privremena obustava prometa na sljedećim cestama:- u Ulici sv. L.B. Mandića na dionici od kolnog ulaza u trgovačko društvo Bijelić-Co do kolnog ulaza u Židovsko groblje,- u Ulici sv. Ane od kolnog ulaza u Groblje sv. Ane do Ulice sv. L.B. Mandića,- u Ulici S.S. Kranjčevića od kućnog broja 5 do Ulice sv. L.B. Mandića.Očekivano trajanjena obilazne pravce jePromet će se odvijati okolnimsukladno postavljenoj prometnoj signalizaciji.Uz izgradnju samoga podvožnjaka, radovi uključuju denivelaciju ceste ispod željezničke pruge Osijek - Zagreb, gradnju dvaju mostova - cestovnog i željezničkog, kao i ceste ispod mostova te gradnju pješačke i biciklističke staze, javne rasvjete i oborinske odvodnje.Projekt izgradnje podvožnjaka u Ulici svetog Leopolda Bogdana Mandića vrijedan jete 85 posto sufinanciran iz Kohezijskog fonda Europske unije i 15 posto iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.