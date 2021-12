GPP Osijek

četvrtka 16. prosinca 2021.

mijenja trasa prometovanja autobusa

Briješću i Čepinu

Nova trasa prometovanja autobusa iz smjera Čepina (Briješća):

Nova trasa prometovanja autobusa iz smjera Gajevog trga:

neće biti u funkciji

www.gpp-osijek.com

obavještava korisnike javnog gradskog prijevoza da se odod 16 sati, pa sve do srpnja 2023. godine,na autobusnim linijama koje prometuju premaRadi se o autobusnim linijama br. 3, 4: Čepin - Tenja; 3A, 4A: Čepin -Tranzit; 3B: Gajev trg - Cvjetno naselje (Filipovica) – Gajev trg i 4B: Briješće - Tenja.Izmjena trase prometovanja autobusa provodi se zbog izvođenja građevinskih radova na novom podvožnjaku u Ulici Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Ustaljenom trasom Ulicom Svetog Leopolda Bogdana Mandića (do Tržnice automobila) – južna osječka obilaznica - Vinkovačka cesta (korištenje aut. stajališta kod Mercatora) - Županijska ulica i dalje po ustaljenoj trasi prometovanja.Ustaljenom trasom do kružnog toka na Đakovštini (korištenje tramvajskog/autobusnog stajališta Županijska 42) – Vinkovačka (korištenje aut. stajališta Mačkamama) - južna osječka obilaznica - Ulica Svetog Leopolda Bogdana Mandića i dalje po ustaljenoj trasi prometovanja.Autobusna stajališta u Ulici Svetog Leopolda Bogdana Mandića (dva kod LIDL-a i na Đakovštini), za vrijeme trajanja radovaza gore navedene linije.Polazna i prolazna vremena na spomenutim linijama ostaju nepromijenjena. Polasci dostupni na web stranicikao i na stanicama koja su opremljena info panoima.