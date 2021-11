alterativa vjeronauku

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Kaou osnovne škole uvodi se novi izborni predmet –- gdje bi učenici trebali razvijatii koristiti argumente u raspravi, izvještava RTL televizija U osnovnim školama u Hrvatskoj nešto je. Njih okopohađa Vjeronauk. Uvođenjem novog predmeta gotovoviše neće lutati po hodnicima. Naime, ili vjeronauk ili hodnik – tako otprilike izgleda ponuda obveznih izbornih predmeta u osnovnim školama. No, prema svemu sudeći, ne zadugo.Novi izborni predmet trebao bi objedinjavatitekako bi djeca kroz taj predmet doživjela jednu sinergiju kritičkog mišljenja i naučili promišljati kritički o svim sastavnicama tijekom obrazovanja.Ministar obrazovanjakaže da bi se kroz novi izborni predmet s djecom moglo raditi na primjeru priča ili bajki. "", rekao je Fuchs.Kritičko mišljenje, čini se, past će na učitelje, a u višim razredima osnovne škole to će raditi predmetni nastavnici. Kako će biti zastupljeno i društveno-humanističko i prirodoslovno područje, vjerojatno će to biti nastavnici iz tih područja, no to još treba vidjeti.Ravnatelji upozoravaju kako će u školama bitiu isto vrijeme za jedan razred dvije učionice i dvoje nastavnika. "", kazao je ravnatelj jedne osnovne škole u Zagrebu.Zanimljivo, za uvođenje takvog predmeta zalaže se i sama. Ali, uz jedno ali... "t", kazao je zagrebački nadbiskupOdabrani su i stručnjaci za radnu skupinu koji idući tjedan kreću s pisanjem kurikuluma. U svakom slučaju pitanja je puno, a novi izborni predmet bit će ponuđen roditeljima i učenicima za dvije godine.