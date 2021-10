osječke nacionalne kuće

recept

Zmajevi koji ne lete

manje, suvremene, alternativne predstave

Ctrl Alt

Ivane Šojat

Ptičica nagrade Grigor Vitez

Mali Princ u Tuzli

Dinamični i skladni

Mađarić

koprodukciju

Kazalištu Oberon

Petre Mađarić

Matea Grabić Ćaćić

Davor Panić

Rober te Tatjana Bertok Zupković i Vjekoslav Janković

Ivana Klaić

Miroslav Evačić i Gordana Evačić

Davora Špišića

Tomislav Kobia

Maja Huber

Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Službe prevencije Ravnateljstva policije

predstava prikazuje neke od rizičnih faktora koji mogu dovesti do zlouporabe droga, a što se može prevenirati adekvatnim pristupom i suradnjom svih dionika lokalne zajednice

nemali problem ovisnosti mladih

Grabić Ćaćić

Posebne glumačke nijanse

Tatjana Bertok Zupković i Vjekoslav Janković

osječkoj Akademiji za umjetnost i kulturu

najkrhkiji – djeca

suptilno i stvarno

Stručno o temi prevencije

Draženu Vrselju

Ivanu Šojat

Damira Mađarića

Vlatka Kovač

Ivan Pakšić

Tomislav Mišetić

Sandra Veber

Kazalište koje, poput, postoji desetljećima, odavno je svladaloza približavanje kazališta publici, publike kazalištu, podizanja svijesti svih slojeva društva, senzibilizacije javnosti za teme o kojima trebamo i moramo otvoreno i konstruktivno raspravljati, a sve to zaogrnuto kulturom i umjetnošću. Ne zanemarujući svoje najodanije, odrasle sugrađane i sugrađanke (s kojima simbiozu ostvaruju posve drugim alatima), u HNK-u budno motre i što se zbiva s mladima, kojima ponekad treba fino podešavanje u donošenju životnih odluka i odabiru putova.još je jedan u nizu naslova kojima mladima nude (kako sami najavljuju) „“ u sklopu posebnoga repertoarnoga programakoji je zaživio prije dvije godine. I uspjeli su.Ni manje ni više nego iz pera nagrađene osječke autorice(nagrađene i za ovaj, ali i brojne druge naslove) ovaj roman progovara o problemima i pitanjima koja muče mlade, koja ih dovode u situacije na rubu tragedije kada konzumiraju nedopuštena sredstva smatrajući ih izlazom i bijegom, a vode do ovisnosti iz koje je povratak vrlo težak, ponekad i nemoguć.Roman je 2021. ovjenčan nagradom dječjeg žirija, ušao je i u finale regionalne nagrade, a uvršten je i u školsku lektiru.Redatelj je– osim svojih redateljskih usluga – tekst prilagodio i Osječanima ponudio i umjetnicima uvijek dragocjenupa će tako ovu predstavu nakon Slavonaca pogledati publika u koprivničkom. Ekipa je mala, ali dinamična i skladna – pokazala je premijera u Osijeku, 22. listopada, a prepoznala publika svih uzrasta. Uz scenografska i kostimografska rješenja(koja nisu predstavi oduzela ništa, ali dodala su taman koliko treba),(kao srednjoškolka Matea),kao psihijatarkao majka i otac ponudili su publici 60 min za razmišljanje, ali ne samo dok su svjetla na pozornici bila upaljena, nego i znatno duže i dublje i kada napuste Županijsku 9. Zasluga za to ide i ostatku ekipe. Dramaturginja je, dojmljivu su glazbu zajedničkim naporima iznjedrili(predstavili su se i u predstavi Žene u crvenom, također u režiji D. Mađarića), scenu je (po potrebi prigušeno ili energično) rasvijetlio, pomažući glumcima u ostvarivanju cilja, a scenski je pokret (koji glumce nije sputavao, nego oslobađao) osmislilaNišta manje bitna nije ni činjenica da je napore HNK – od Uprave do svih dionika umjetničkoga procesa – ponovno prepoznalo, pa nije izostala ni podrška. Smatraju da „“. Namjera je predstavom doprijeti do što više mladih na gostovanjima diljem Republike Hrvatske dovodeći do rasprava o opasnostima droga i opojnih sredstava te manjem broju konzumacije istih.Naime, u fokusu je romana Ivane Šojat(i sve mlađih) o tzv. osvježivačima. Kamo vodi svaka ovisnost, ali i što često do nje dovede – pokušala je rasvijetliti autorica, ali i autorski tim i glumci. Svatko od njih je, u prvom redu kao odgovorna odrasla jedinka, a u većini slučajeva i kao roditelj, temu i svoju ulogu shvatila profesionalno i ozbiljno. I sama odnedavno majka u privatnom životu, Matea seuhvatila u koštac sa zahtjevnim likom tinejdžerice s kojom srećom dijeli samo ime. Privlačila je pozornost gledatelja kada je trebalo, vješto naglašavajući upravo one bolne i ključne trenutke i točke koji nisu smjeli proći neopaženo ili su, pak, trebali baš biti skriveni.Iako to nije doslovce tako, mogli bismo reći da joj je bilo 'lako' na sceni uz podršku kolega koji uloga na sceni imaju na desetke (uglavnom glavnih).nisu samo kolege s klase, dijele bogato iskustvo u teatru, nego su godinama oboje i profesori na, što njihove glumačke rezultate bòji posebnim nijansama, ali i daje im težinu, širinu i dubinu. I dokazali su to kao (scenski) bračni par izmučen sukobima, (ne)razrješivim dvojbama, što rezultira napetošću, istodobno ih tjerajući na istraživanja svoje nutrine, nova vrjednovanja odnosa s najbližima i najranjivijima i neizbježna kritiziranja drugih (i samoga sebe). To je tako često ključno za svaku obitelj, posebice one u kojima pokušavaju odrasti oni. Mudro je to pošlo glumcima za rukom.Četvrta ploha ovoga – na koncu ipak čvrstog tetraedra – Robert je, psihijatar kojega je tako, a tako mu svojstveno nenametljivo razigrao Davor Panić, o čijem djelovanju su brojni kritičari, novinari, teatrolozi ispisali brojne retke. Njegov je lik ovoj krhkoj trostranoj obiteljskoj konstrukciji dao tako potrebnu donju plohu, učvrstivši svakoga upravo na onom mjestu koje mi pripada i pristaje. Da, to je Davor Panić.I da, to su učinili svi četvero (ne zaboravimo autorsku ekipu), podarivši publici opsegom malu, značajem veliku predstavu, koja će svoje plodove ubirati u svakom zainteresiranom i fokusiranom mladom pogledu i umu koji će potaknuti, probuditi, ako treba i (pedagoški) ošamariti, a kazalište učiniti sretnim mjestom. Iako očito, treba istaknuti da u ovom procesu i glumci i gledatelji skupa rastu.Nakon predstave održan je okrugli stol na temu prevencije ovisnosti na kojem su, uz intendanticu HNK u Osijeku, autoricu knjigete redatelja, u ime struke govorili su psihijatrica, načelnik Sektora policijete, predsjednik udruge NE-ovisnost. U ulozi moderatorice bila je, voditeljica Službe prevencije Ravnateljstva policije MUP-a.Tekst i foto: N.B.