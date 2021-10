Istok Hrvatske hedonistički je raj

osječkoj Tvrđi, na HeadOnEastu!

Što su Jazz varoš, Disco bager i Chill Čardak?

od 8. do 10. listopada 2021.

HeadOnEast

Ugostiteljsko-turistički VirtuOS-i → jačanje kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu

Tekst i foto: TZ OBŽ

Pogledajte i..

u svako doba godine, od raspjevanog proljeća, adrenalinskog ljeta, zlatne jeseni i bijele zime, mijenja svoje ruho i uvijek iznova nudi poseban događaj. Ono što je u Slavoniji i Baranji oduvijek isto je bogata trpeza i dobra vinska kapljica kao i poznata slavonska i baranjska gostoljubivost. Sve to, možete upoznati, okusiti i doživjeti u posenom izdanju jednom u godini na jednom mjestu – uOdgovor se krije u Osijeku,u istočnom dijelu Tvrđe. U tijeku su pripreme za treći po redu, manifestaciju koja je od prvog izdanja visoko podigla ljestvicu dobre zabave, dobre hrane i pića te atraktivnih svjetlosnih instalacija.A osim varoši, bagera i čardaka, Osijek će tijekom tri dana biti jedino mjesto gdje možete saznati gdje rastu kulenove seke, gdje se skrio hedonistički vinski raj, kuda idu crne svinje i gdje je Grga našao čvarak. Ako vas na putovanja, istraživanje i dobru zabavu vodi isti hedonizam, drugog vikenda u listopadu imat će se priliku i osobno uvjeriti da su najbolje ribe upravo na istoku!Igre riječima koje oslikavaju široku paletu ponude Slavonije i Baranje, i Osijeka kao srca ove turističke destinacije, pozivnica su da razmišljate u smjeru istoka, a sadržaj koji će ovogodišnji HeadOnEast ponuditi potaknut će vas da s misli prijeđete na djelo.HeadOnEast otvara konferencija "" u petak 8. listopada u prijepodnevnim satima. Već poslijepodne posjetitelje čekaju raznovrsni i bogati sadržaji (kako to obično i biva u Slavoniji i Baranji) na osam međusobno povezanih lokacija smještenih u baroknoj osječkoj Tvrđi.Autohtona jela spravljena na moderan način, vinske delicije sva četiri vinogorja Osječko-baranjske županije i sve popularnija domaća piva, kuleni, kobasice, sirevi, ručno rađene čokolade, kolači i pekmezi, slavonski wiskey i domaće rakije samo su dio festivala koji pali sva osjetila. Začinit će ih svjetlosne instalacije umjetnika koje će baroknoj Tvrđi dati novo ruho. Na ulicama Tvrđe dočekat će vas ulični zabavljači i akrobati, a kroz HeadOnEast će vas pratiti različiti glazbeni ritmovi brojnih izvođača. Probudite hedonista u i uputite se na istok Hrvatske kako bi doživjeli maštovito, neočekivano, bogato i autentično iskustvo. Jer, ako ste već posjetili HeadOnEast do sada, onda i sami znate da je svako novo izdanje – novi doživljaj. Ako niste, sad je vrijeme!Organizatori manifestacije su Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Turistička zajednica grada Osijeka, Kulturni centar Osijek i Regionalni centar kompetentnosti – Ugostiteljsko-turistička škola Osijek.