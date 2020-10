HeadOnEast

Najava:

se vratio! Unatoč ograničenjima zbog epidemije korone, manifestacija će se održati. Na neštoi s malo manje sadržaja, no prepoznatljiva vizura HeadOnEasta od sinoć je ponovo okupirala Tvrđu.Kako izgledaju hedonistički užici ujučer je provjerio i župansa suradnicima uživajući u glazbiu prekrasnom ambijentu dvorišta Informativnog i edukativnog centra mladih Stara Pekara na Trgu Vatroslava Lisinskog.Od jučer su najmlađi mogli HVATATI SNOVE, a moći će to napraviti i danas i sutra u ZEMLJI BEZ GRANICA, u dvorištu Prehrambeno tehnološkog fakulteta Osijek; iza Crkve Sv. Mihaela Arkanđela. U tom bogatom dvorištu bit će radionice za velike i male, umjetnički performansi, glazbeni program te svjetlosne instalacije. Program realizirau suradnji s Kulturnim centrom Osijek. Teško je nekoga izdvojiti, možda valja naglasiti kako nam dolaze pravi glazbeni partneriDa je najbolje vino u gradu VINO.GRADU možete probati još danas u dvorištu Edukativnog i informativnog turističkog centra mladih Stara pekara. Provjereni užitak leži u činjenici kako je navedeno samo novo ruho provjerenog tradicionalnog sadržaja Večeri vina i umjetnosti.Uz Vino.grad u dvorištu Stare pekara, predstavlja se županijska craft scena u novom BEERCUZ konceptu.FOOD BAZZAR u donjem dijelu Trga Vatroslava Lisinskog omogućit će, ali i kupovinu namirnica i prerađevina najboljih regionalnih proizvođača mesnih proizvoda, sireva, meda, likera, rakije, vina, pekmeza, umaka i ulje od strane OPG-ova i ponuđača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (na štandovima). Hedonisti ne smiju ostati gladni! Ulica Matije Petra Katančića postaje ulica hrane ili STREETFOOD. Za dašak povijesnog Osijeka pobrinut će se Tarda Festival i Udruga Đola te vodič Stanislav Subotić. A ako se želite osjećati kao kod kuće i sjesti u svoju sofu, uz DJ Omera & DJ Flegmu, IN DA SOFA čekat će vas na travnatoj površini ispred NK Elektra.Konceptualni program HeadOnEast ove godine podijeljen u više potprograma koji se održavaju uzaštićenim ogradama te uz poštivanje mjera propisanih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Kako bi ispoštovali sve epidemiološke mjere, manifestacija će imati minimalno dva službena ulaza gdje će se osigurati dezinfekcijska sredstva, mjeriti temperatura i popisivati posjetitelji, pa će za veliku dozu uživanja ove godine biti potrebna i mala doza strpljenja.