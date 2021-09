EU projekata

Riječ je o sredstvima iz državnog proračuna, a sada dodjeljujemo još 16 ugovora vrijednih 24,1 milijun kuna za 11 gradove i općine s područja Osječko-baranjske županije koji realiziraju različite europske projekte poput izgradnje dječjih vrtića, energetskih obnova javnih zgrada te ostalim projektima koje su nominirali prema europskim fondovima, a završeni su ove godine ili će biti završeni u sljedeće dvije godine. Kada govorimo o cijeloj Osječko-baranjskoj županiji prije desetak dana dodijelili smo ugovore županu za projekte koje provodi Županija, a također smo dodijelili ugovore i Gradu Osijeku vrijedne 24 milijuna kuna čime dolazimo do ukupno 78 milijuna kuna sredstava iz Fonda za sufinanciranje europskih projekata

Kontinuirano se radi na tome da sve projekte koje osmisle i realiziraju jedinice lokalne samouprave podupiru Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Vlada RH i Europska unija. U svemu tome, ključni su načelnici i gradonačelnici koji svojom vizijom i inicijativom pridonose konačnoj provedbi projekata i mogućnostima sufinanciranja europskim sredstvima. Pred nama je nova financijska perspektiva koju moramo iskoristiti zbog čega pozivam sve dionike da zajednički promišljamo o investicijama koje će donijeti boljitak i napredak naše zajednice. Osječko-baranjska županija trenutno provodi dva strateški važna projekta, izgradnju RDC-a i GC-a koji će dovesti do gospodarskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta. Cilj nam je provoditi projekte koji će imati dodanu vrijednost, a i posljednji pokazatelji govore u prilog snažnog napretka i rasta, s kojima ćemo, siguran sam, nastaviti i u budućnosti

Grga Lončarević

1.950.000 kuna

Izuzetno smo zadovoljni dodijeljenim ugovorom i to za projekt za koji smo se pripremali desetak godina, a riječ je o izgradnji dječjeg vrtića kojeg pohađa 70-ero djece, uz dvije skupine od 20-ero djece predškolske dobi. Dakle, više od stotinu djece dolazi u vrtić, imamo 7 zaposlenih odgajateljica, kuharice i čistačice, a novoizgrađeni vrtić znatno je poboljšao uvjete života u našoj općini. Zahvaljujući Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU i Osječko-baranjskoj županiji projekt smo uspješno priveli kraju

Dražen Tonkovac

Srećko Vuković

U sjedištu Osječko-baranjske županije ministrica Nataša Tramišak uručila je sljedeće ugovore:

Nakon uručenja ugovora o sufinanciranjukoje provodi Grad Osijek , ministrica regionalnog razvoja i fondova EUuručila je jošza 11 jedinica lokalne samouprave s područja, i to za općineSvečanom uručenju ugovora u sjedištu Županije u Osijeku nazočio je župansa suradnicima.Ministrica Nataša Tramišak naglasila je kako su dodijeljena sredstva za projekte financirane od, a ostatak koji bi trebale financirati same jedinice regionalne i lokalne samouprave, u ovom im slučaju sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.- kazala je ministrica Tramišak.Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić istaknuo je kako su kvalitetni projekti u jedinicama lokalne samouprave ključ napretka cijele županije.- rekao je župan Ivan Anušić te čestitao svim načelnicima i gradonačelnicima koji su ostvarili uvjete za sufinanciranje svojih projekata.Načelnik Općine Semeljciizrazio je zadovoljstvo zbog dodjele, odnosno 50% od udjela Općine u realizaciji izgradnje vrtića u Semeljcima. -- zaključio je Lončarević.Na odobrenim sredstvima i potpori zahvalili su također načelnik Općine Čepinte načelnik Općine Bizovac- Općina Semeljci, Izgradnja dječjeg vrtića Semeljci, 1.963.693,84 kn- Općina Bizovac, Čuvarica baštine u srcu Bizovca, 1.661.062,11 kn- Općina Strizivojna, Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Strizivojna, 729.204,65 kn- Općina Petrijevci, Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca, 1.873.519,63 kn- Općina Ernestinovo, Izgradnja biciklističke infrastrukture u Općini Ernestinovo, 560.100,67 kn- Općina Čepin, Izgradnja biciklističkih staza u Čepinu, 1.440.830,76 kn- Općina Čepin, Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove utvrde Kolođvar, 252.774,83 kn- Dječji vrtić Zvončić Našice - Grad Našice, Izgradnja područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu, 471.500,92- Grad Našice, Izgradnja osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture u industrijskoj zoni Našice, 1.297.879,02 kn- Grad Našice, Ulaganje u rekonstrukciju i dogradnju mjesnog doma i dogradnju vatrogasnog doma u naselju Velimirovac, 717.893,13 kn- Općina Darda, Biciklistička staza u Općini Darda, 681.243,52 kn- Općina Darda, Kuće u romskom naselju, 3.060.344,14 kn- Općina Viškovci, Izgradnja vatrogasno-edukacijskog centra u naselju Vučevci, 269.205,08- Satnica Đakovačka, Izgradnja vatrogasno-edukacijskog centra u naselju Vučevci, 269.205,08 kn