Ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak

Ivanu Radiću 16 ugovora

24 milijuna kuna

pomoći Gradu

IT parka i Centra za posjetitelje u Tvrđi, modernizacija tramvajske infrastrukture na području Osijeka, proširenje infrastrukture i izgradnja odvodnje oborinskih voda eko-industrijske zone Nemetin, sanacija zatvorenog odlagališta komunalnog otpada Sarvaš, izgradnja reciklažnog dvorišta u Donjem gradu te brojni projekti energetske obnove vrtića i osnovnih škola

zajedničkim snagama Vlade, Ministarstva, gradova i općina idemo u smjeru stopostotne apsorpcije europskih fondova u RH. Trenutno smo na 60 posto apsorbiranih sredstva, a 122 posto je ugovoreno, dakle ugovorili smo gotovo 100 milijardi kuna europskih projekata, a do sada smo proveli aktivnosti i isplatili krajnjim korisnicima gotovo 50 milijardi kuna. To govori da smo se značajno poboljšali i ubrzali korištenje fondova EU, a i na ovaj način potičemo i pomažemo gradove i općine da do 2023. godine dostignemo ciljanih 100 posto

ubrzati realizaciju

1,2 milijardi kuna

2 milijarde kuna

danas je posjetila Osijek i tom je prigodom uručila gradonačelnikuukupne vrijednostinamijenjenih za projekte financirane iz fondova EU na području Grada.Kako je ministrica pojasnila, smisao ovih ugovora jeu realizaciji projekata koji su trenutno u različitim fazama provedbe. Među njima se ističe izgradnjaTramišak je dodala i kako „“.Zahvaljujući se na ovim sredstvima koja će svakakoEU projekata u Osijeku, gradonačelnik Radić je istaknuo kako projekti koje provodi Grad, kao i poduzeća i ustanove gradskog sustava postaju sve značajniji, a tako velikim investicijama rješavaju potrebe grada i građana, ali i mijenjaju izgled grada.Trenutno Grad provodi projekte ukupne vrijednosti više od, no još su ambiciozniji planovi za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, koji premašujuvrijednosti projekata. Sve velike investicije nastoji se koliko je god moguće realizirati kroz EU natječaje i tako rasteretiti proračun grada za pokrivanje drugih potreba građana.