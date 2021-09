Nenad Bjelica

Prije godinu danapreuzeo je kormilo našeg prvoligaša. Predstavljen jena gradilištu budućeg stadiona na Pampasu i može se reći da je njegovim dolaskom počela i jedna. Naime, nikada prije nijedan osječki kormilar nije dobio takve ovlasti, da vodi brigu ne samo o seniorskoj momčadi, nego i o, uključujući i. Prvi je trener-menadžer u klupskoj povijesti, a s vlasnicimaje dogovoriood koje se od početka puno očekuje. I zaista, prva je sezona pod njegovim vodstvom bila dosad najuspješnija kada govorimo o plasmanu Osječana u ligaškom natjecanju, uz brojne rekorde koje su Bjeličini izabranici rušili i postavljali na terenu.Nećemo na ovom mjestu o brojkama, već samo o činjenicama. Osijek je pod Nenadovim vodstvom pokazao konkurentnost u. Ne zaboravljamo kako je u trenutku preuzimanja dužnosti na našem kontu bio samo jedan bod, a većim dijelom prošle natjecateljske godine, praktički do posljednjih, bili smo itekako ozbiljan takmaci prijetili mu na putu do titule. Završili smo drugi na kraju, što nikada prije nismo uspjeli. Ostalo je zabilježeno da smo pritom najbliže pratitelje,, ostavili na gotovo dvadesetak bodova razlike. Neupitan je to iskorak u odnosu na sve prethodne plasmane i bodovni učinak koji je također bio – rekordan. U tom kontekstu,se počelo sve više respektirati, ne samo na terenu nego i izvan njega. Sigurno je Bjelica zaslužan za takvu percepciju, a i sami su nogometaši koji su mu dospjeli „“ govorili da je uspio promijeniti i mentalitet u svlačionici.Trener neupitnog autoriteta, ali i povjerenja u svoje igrače, donio je sa svojim suradnicimai u načinu treniranja. Sve se, dakle, uzdiglo na višu razinu, a u onom menadžerskom dijelu posla trebalo je takođerdosta toga. Ne samo u smislu ulazno-izlaznih transfera koji su uvijek aktualni, nego se moralo krenuti i u određenu. Bilo je nužno revidirati ogroman broj stipendijskih ugovora i pročistiti svlačionicu B momčadi jer je bilo puno onih koji su prošli dvadesetu, a nisu se uspjeli ozbiljnije nametnuti, uzimajući pritom mjesto mlađima i onima kojima su nagovijestili da zaslužuju priliku. Donio je Bjelica i novu dimenziju u smislu medijskog praćenja NK Osijek jer nije bilo redakcije koja ga nije poželjela imati u smislu nekog većeg intervjua, razgovora, gostovanja u studiju, podcasta... Gdje god bismo došli, mnogi su se s našim kormilarom poželjeli fotografirati, od hotelskog osoblja do policijske pratnje prema Poljudu, Maksimiru i drugim stadionima.Drugim riječima, Osijek je, u svakom pogledu. Nenad je od svojih kolega, kao strateg našeg Kluba, ponovno dobioza najboljeg trenera u HNL-u, što nijednom njegovom prethodniku u Gradskom vrtu nije uspjelo. Vratio je u matično jato dvojicu bivših kapetana, namijenivši im ulogu skauta, dok je iz Istre 1961 doveoi postavio ga za voditelja Škole. Nikada se, kao istinski lider, ne bi sklonio od vlastite odgovornosti, naprotiv,bi je prihvatio u svakoj situaciji, kao onaj koji prvi preuzima i krivicu ako nešto ne krene ili ne završi dobro. Samo u svemu uvijek treba biti realan i objektivan. I vrednovati prije svega učinak. A on je u ovom naznačenom razdoblju neupitno dobar. I više od toga. To nam je iznjedrilo i dvojicu hrvatskih reprezentativaca u najjačoj selekciji, isto toliko slovenskih, jednog mađarskog... Sve to treba uvažavati i nije se dogodilo slučajno ili po nekakvoj inerciji. Osijek je ne samo stasao, nego i narastao pod Bjelicom i ne dvojimo da će ponovno dosegnuti uzlaznu putanju.