Tekst i foto: Osijek031.com

Foto: Screenshot video

Na prigodnoj konferenciji za novinare na gradilištu novog stadionana Pampasu predsjednik klubapredstavio jekome je tom prilikom poklonio is brojem 10, kakav je Bjelica nosio dok je igrao za klub.Na pitanje zašto je prihvatio poziv da budestručnog stožera bijelo-plavih, Bjelica je izjavio kako je Osijek. Bilo je i brojnih drugih ponuda, no kada se sve stavi na vagu Osijek je prevagnuo.Projekt NK Osijek smatra interesantnim zbog ovlasti koje će imati u klubu. Naime, Bjelica će biti, što znači da će voditi sportsku politiku NK Osijek, sve što se odnosi na sportski dio:, a bit će zadužen i za, sve u suradnji sa svojim suradnicima.Na novinarsko pitanje oBjelica je odgovorio kako je sa suradnicima veću klubu, a trebaju mu zadnji, te još jedno, dok će se za ostalo vidjeti. Pregovori s potencijalnim pojačanjima već su u tijeku, pa će možda već sljedeći tjedan prvo ime biti službeno objavljeno.Bjelica u Osijek dolazi sa svihkoji su bili s njim u Dinamu, u koje imau njih te s kojima je ostvariou Dinamu, no nije isključio mogućnost priključivanja i nekog iz starog stožera. Ugovor s NK Osijek potpisao je na tri godine.Razgovore s igračima jošjer je jutros stigao u Osijek; danas popodne ima sastanak s prethodnim trenerima, a sutra i u ponedjeljak obavit će razgovore s igračima. Na upit što misli o sadašnjem sastavu kluba i lošem ulasku u novu sezonu, Bjelica je odgovorio kako je riječ okoja još nije dala svoj maksimum. Njegov zadatak kao trenera bit će iz svakog pojedinca izvući maksimum i rezultati će biti bolji.Novinarima je odgovorio i kako seDinamom i njegovih osam bodova prednosti, razmišlja samo o sljedećem protivniku (Rijeka za sedam dana) i na njega je maksimalno fokusiran.Bjelica je na kraju istaknuo kako je Uprava klubai postavili su, a on će ih pokušati ostvariti. Svjestan je kako je pred njim velika odgovornost, poboljšati NK Osijek u svakom smislu, a priznao je kako mu je san igrati Ligu prvaka iduće godine na novom stadionu NK Osijek.