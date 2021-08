Grad Osijek

vremenski plan izvođenja rekonstrukcije i dogradnje komunalne infrastrukture Tvrđe

cjelovitu obnovu

Prva faza radova

gotova krajem godine

obnova središnjeg trga

dva glavna koridora

Fakultetske, Klaićeve, Firngerove

staze za pješake

zelenija

33 nova

novi prometni režim

pješačka zona

grijanja na plin

objavio je ažurirani, piše Glas Slavonije Radovi uključujudotrajale sanitarne i oborinske kanalizacije, obnovu distribucijske telekomunikacijske i elektroenergetske kabelske kanalizacijske mreže, obnovu javne rasvjete u energetski učinkovitu te rekonstrukciju ulica, pješačkih površina i trgova na području Tvrđe, kao i montažu rasvjete te hortikulturno uređenje., koja se odnosi na istočni dio Tvrđe, bit će, nakon čega bi, s prestankom rada terasa ugostiteljskih objekata, započelaU projektu postoje. Jedan ide od južnog ulaza u Tvrđu, iz Franjevačke ulice, prolazi ispred Rektorata i izlazi pokraj Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, na zapadni ulaz u Tvrđu. Drugi, glavni, koridor cijela je Kuhačeva ulica, od istočnog ulaza, koji se ovim projektom zatvara i više neće postojati, do zapadnog ulaza. Ta dva koridora bit će popločena velikim granitnim kockama, od materijala sličnog onom sadašnjih kocka, ali nešto većih dimenzija, 28 x 25 centimetara.Na periferne ulice poputi drugih, vraćaju se iste ali reciklirane kocke. Ukupno je riječ o površini od oko 7000 četvornih metara koja će biti prekrivena takvim recikliranim kockama.Uz nove kolnike bit će iod klinker-opeke, a unaprijedit će se i javna rasvjeta. Starinskim svjetiljkama na pročeljima bit će dodano još nekoliko i sve će imati LED rasvjetna tijela. Također, Tvrđa će nakon obnove bitijer, uz zadržavanje postojećih stabala, bit će zasađena jošUvodi se i- cijela će Tvrđa postati: izuzev vozila dostave, hitnih službi i stanara, nitko neće moći automobilom ulaziti u stari dio grada. Stanari će vozila morati parkirati u svojim dvorištima jer parkiranje na ulicama više neće biti dopušteno.Također treba istaknuti i to da će nakon završetka radova svi stanovnici Tvrđe imati mogućnost, što do sada nisu imali.Prema planu izvođenja radova, koji se ažurira svakih nekoliko mjeseci, završetak radova na ovom opsežnom projektu planiran je za ožujak 2023.