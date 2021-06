127 mil. kuna

Radovi navrijednoju osječkojzapočeli su prije godinu dana, a prvi obrisi budućeg izgleda stare gradske jezgre polako se naziru, izvještava Osječka televizija Nakon 2020. godine, obilježene, radovi su se posljednjih tjedana. Sve se radi novo, kaže voditeljica projekta, od kanalizacije, vodovoda, toplinarstva, a postavljaju se i proturne cijevi u koje će se položiti elektro i telekomunikacijske instalacije.Radovi se odvijaju na površini od, a posla je mnogo. Trenutno su otvorena gradilišta na čakistočno od Trga Svetog Trojstva. Najživlje je učiji je jedan dio, južno od Vodenih vrata, već dovršen, sve instalacije već su ugrađene, a obavljaju se pripreme za postavljanje popločenja od recikliranih granitnih kocki kakve će ići i u Kuhačevu ulicu.Križanjespecifično je po tome što će tamo biti spoj. Tu će se nalaziti i početna točka buduće Brončane konjske pruge.je u stadiju dubokog iskopa, a kroz nekoliko dana započet će popločenje., koja je bila popločena starom kaldrmom, popločit će se istim tim kamenom, pri čemu je jedan dio postojećeg kamena, a ostatak je nabavljen i dovezen.Najveće promjene vidjet će se ukoja do sada nije imala ni kolnika ni pločnika već ju je činila blatna kaldrma. I ona će biti popločena granitnim kockama, a napravit će se i staze za pješake.Kopanje se započelo i u Franjevačkoj ulici i to na više lokacija, što znači da će kroz dva tjedna cijela ulica biti raskopana i spremna za polaganje kanalizacijskih cijevi,Kompletnaradova trebala bi biti gotova do kraja godine, a druga je tempirana tako da se ne dira sam Trg Svetog Trojstva kako bi terase kafića do zime mogle raditi. Plan je raskopati trg u studenome i kompletne radove na njemu obaviti tijekom zimskog razdoblja.