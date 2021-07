Regionalna IT konferencija KulenDayz - IT Innovation Conference

prvog vikenda u rujnu okupit će domaće i regionalne stručnjake u svima omiljenom formatu “uživo”. Ovogodišnje izdanje posjetiteljima uzdonosi i neizostavno uživanje u prirodnim i gastro ljepotama Slavonije i Baranje.”, mnogima omiljena regionalna IT konferencija, ponovno otvara svoja vratau Osijeku. Konferencija od 2008. godine okuplja najveće, a ovog puta posjetitelje očekuju teme iz područja razvoja aplikacija, baza podataka, dizajna, IT pro-a, projekt menadžmenta, ali i otvoreni dio gdje će se sadržaj kreirati na licu mjesta. Novost ovogodišnjih KulenDayza jest i “Ask the Experts” panel gdje će predavači direktno odgovarati na pitanja ili probleme sudionika konferencije. Uz glavni program održava se KulenDayz kidz- posebno oblikovan program namijenjen djeci školskog uzrasta. Djeca će na interaktivan i zabavan način moći isprobati nove alate za učenje, družiti se s vršnjacima te se tako zainteresirati za IT.Među govornicima i predavačima ističu se, pokretač časopisa “Smashing Magazine” i front-end consultant te, vrhunski IT stručnjak i nositelj titule “Most Valuable Person for Microsoft Azure”.Uz višegodišnji trud i izvrsnu organizaciju, te kroz suradnju sakonferencija se kroz godine etablirala kao mjesto razmjene iskustva i znanja, ali i sjajne zabave i druženja. Podršku konferenciji pruža i Grad Osijek, zahvaljujući kojem će se dio konferencije održati na atraktivnoj lokaciji “” u Tvrđi.Trodnevni program započinje ucjelodnevnim treninzima vezanim uz aktualne informatičke teme, dok je subota rezervirana za 40 predavanja u 6 sljedova te posebni otvoreni dio gdje će se teme kreirati u hodu.Uz raznovrstan sadržaj i izvrsne predavače, KulenDayze oduvijek su karakterizirali i uživanje u prirodnim i gastro ljepotama Slavonije i Baranje, stoga je nedjelja namijenjena za opušteno druženje i avanturu uKako bi se maksimalno očuvala sigurnost posjetitelja, a u skladu s poštivanjem mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za posjet konferenciji potrebno je priložiti potvrdu o cijepljenju ili negativan test.Više informacija o KulenDayz konferenciji možete promaći na službenim stranicama događanja, ili putem društvenih mreža.