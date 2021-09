IT konferencija

više od 400 sudionika

Osijeku i Baranji

KulenDayza-

MS Community, udruge PMI Hrvatska, Osijek Software Citya, Poduzetničkog Inkubator BIOS te partnerima Gradu Osijeku, Sveučilištu J. J. Strossmayera i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Već dugi niz godina organiziramo ovu konferenciju s glavnom motivacijom da informatiku približimo ljudima, želimo da osim novih znanja, naši posjetitelji kući donesu i nova poznanstva i zabavne uspomene

Bernardin Katić

šest različitih tema

Stare Pekare i Akademije za umjetnost i kulturu

kreativne agencije Adverta

Epic studija

Kao i prethodnih godina organiziran je i KulenDayz Kids kako bi se i oni najmlađi uključili u svijet IT tehnologija. Organizirali smo radionice i predavanja o sigurnosti na internetu, osnovama programiranja, robotici, 3D printingu i upravljanju dronovima

Jean Pierre Maričić

Grad Osijek

Dragan Vulin

Konferencija Kulendayz jedan je od brendova grada Osijeka kojim se ponosimo i zato zahvaljujem organizatorima. Ova konferencija spaja naš IT sektor i gastronomiju. IT sektor pokazao se kao jedan od glavnih zamašnjaka osječkog gospodarstva, ali i svekolikog razvoja grada jer plaće u IT sektoru podižu standard. Druga lijepa stvar je naša gastronomija i kultura jer dolaze gosti iz različitih zemalja svijeta koji će kušati sve što ovdje nudimo. Vjerujem da će to doprinijeti njihovom povratku u Osijek

Mato Lukić

KulenDayz je u proteklih dvanaest godina zaista postao brend grada Osijeka, a drago mi je da je unatoč pandemiji koronavirusa zadržao svoj status i ponovno privukao velik broj sudionika

Najava:

Najopuštenijau svom je dvanaestom izdanju ponovno okupilaiz 16 država svijeta na preko 70 vrhunskih predavanja iz raznih područja IT sektora.je proteklog vikenda održano dvanaesto izdanjenajopuštenije informatičke konferencije u regiji.Zahvaljujući izvrsnoj organizacijiposjetitelji su u svima omiljenom formatu uživo imali priliku uživati u izvrsnim predavanjima, radionicama i ljepotama Slavonije i Baranje.", poručio je, organizator konferencije.Trodnevni program započeo je u petak, 3. rujna cjelodnevnim treninzima iz: Upravljanje podacima, Design, Cloud tehnologije, razvoj software I upravljanje projektima. Treninzi su održani na dvije lokacije: Etno selo Kopačevo i u prostorijama Akademije za umjetnost i kulturu u Tvrđi.U subotu je u prostoruodržano više od sedamdeset predavanja, a večer je završila u plesnom ritmu na eventu InDaSofa u organizacijite u ponovno aktiviranom prostoru." pojasnio jeiz Poduzetničkog inkubatora BIOS.Važnost Kulendayza već godinama prepoznaje išto je posebice istaknuo, zamjenik gradonačelnika:"".Trud organizatora pohvalio je i zamjenik župana Osječko-baranjske županije", kazao je Lukić.Posljednji dan konferencije protekao je u opuštenom druženju i sudionika uz razne adrenalinske aktivnosti u Eko-Centru Zlatna greda unutar parka prirode Kopački Rit.