Ferragosto JAM

Orahovačkom jezeru

od 5. do 7. kolovoza 2021.

Ferragosto JAM 12.5

2022.

Pips, Chips & Videoclips, Krankšvester, Jonathan, Mašinko, Ajs Nigrutin, Svemirko, Z++, Peki Pele, Zembo Latifa, She Loves Pablo, Debeli Precjednik, Dance Hard w. DJ Kneža, Kozmodisko

18h

COVID putovnice

brzim antigenskim testom

ULAZNICE

Prema izmjenama u programu postoje četiri opcije za ulaznice:

https://www.entrio.hr/en/refund

Foto: Samir Cerić Kovačević

održava se ovog ljeta u nešto drugačijim okolnostima i limitiranom obliku uz COVID putovnice. Ovogodišnje izdanje odvit će se nau terminupod nazivomVeć kupljene ulaznice za Ferragosto JAM 13 bit će mogućeza ovogodišnje izdanje festivala, a sam Ferragosto JAM 13 prebacuje se, u svom punom kapacitetu i s najavljenim programom, nagodinu. Od 18 izvođača listu potvrđenih za Ferragosto JAM 12.5 za sada čine:, ...Program će započeti svaki dan od, kada kreću svirke bendova, a nakon čega slijedi DJ program.U skladu s mjerama, posjetitelji će samo uzmoći stupiti na jezero i unutar festivalskog prostora. Posjetitelji bez COVID putovnica moći će se testirati na ulazu, a rezultati testiranja će pristizati u roku od 15 minuta. Svi posjetitelji s negativnim nalazom moći će pristupiti festivalskom prostoru.1) Limitirani kontingent ulaznica za ovogodišnje izdanje u prodaji je putem Entrio sustava po cijeni od 150kn.2) Već kupljene festivalske ulaznice za Ferragosto JAM 13 važeće su za ovo izdanje.3) Onima koji su već ranije kupili ulaznice, a zbog najavljenih izmjena ili iz bilo kojeg drugog razloga ne planiraju prisustvovati ovogodišnjem limitiranom izdanju festivala, ulaznica će vrijediti za iduću godinu, kada će se festival održati u svom punom kapacitetu, pod uvjetom da ne bude iskorištena za ovogodišnje izdanje festivala.4) Za one koji ipak žele povrat novca na već kupljene ulaznice, mogu to ostvariti putem linkanajkasnije do 18. srpnja 2021.Ulaznica za Ferragosto JAM omogućuje besplatno kampiranje na mjestima označenim kao festivalski kamp te autobusni prijevoz s kolodvora do samog jezera i nazad.