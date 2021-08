Ferragosto JAM festivala

Ferragosto JAM 12.5

Ajs Nigrutin & Timbe

Jonathan

Maggie

Try To Get Even

PipsChips&Videoclips

Nogomet

Poštar lakog sna

Kozmodisko

Tekst: Helena Kezerić

Foto: Samir Cerić Kovačević

Najava:

Otvoreno je limitirano i unikatno izdanjena Orahovačkom jezeru pod nazivomuz pridržavanje svih prepisanih mjera Stožera.Na novoj lokaciji uz jezero smjestila se Ferragosto pozornica koja je na otvorenju ugostila prvu grupu ovogodišnjih headlinera. Velikani regionalne rap sceneotvorili su koncertni program svojim jedinstvenim izričajem i zagrijali glasnice publike koja od početka nije krila dobro raspoloženje.je svojim uspješnicama i vrlo emotivnom izvedbom razdragao publiku, a s popisa izvedenih istaknule su se „” i „” kao najveći okidači glasnih usklika i podrške. Smjenu generacija u prvim redovima izazvao je z++ kojem su ekstatični fanovi dobacivali odjevne predmete na pozornicu i u glas s njim pjevali iz numere u numeru.prošetali su publiku kroz najveće hitove i priredili iznenađenje izvevši uživo „”. „” stigao je na Ferragosto, a to je bio znak da je vrijeme za disko plesnjak pod šarenim svjetlima reflektora uzkoji je trajao do ranih jutarnjih sati. Prvi festivalski dan, iako u jednom trenutku ukrašen kišom, održao se u duhu šarolikog glazbenog senzibiliteta Ferragosto publike te je pokazao da unatoč situaciji ostaje vjeran svojim najsvjetilim karkteristikama.COVID POTVRDE I TESTIRANJEPosjetitelji na ulazu trebaju predočiti COVID potvrdu, potvrdu o prebolijevanju, primanju prve ili druge doze cjepiva ili negativan test s punkta za testiranje.ULAZNICEFestivalske i jednodnevne ulaznice mogu se kupiti na ulazu, cijena jednodnevne ulaznice za petak i subotu je 120kn, a cijena fesTivalske ulaznice je 200kn.Ferragosto JAM organizira Dostava Zvuka. Ferragosto JAM održava se na Orahovačkom jezeru do 7. kolovoza.