Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije Mato Lukić

56 uzoraka

11

25 osoba

40,1% populacije

16,3%.

156.264 doze cjepiva

141.120 doza cjepiva

75.500 doza cjepiva

12.500 i 13.000 osoba

javni poziv za cijepljenje

punktovi za cijepljenje bez naručivanja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Na tiskovnoj konferenciji iznio načelnikpredstavio je najnovije epidemiološke podatke vezano uz pandemiju Covida-19.U posljednja 24 sata u OBŽ-u je testiranood kojih jebilo pozitivno. Na bolničkom liječenju trenutno se nalazikoje su oboljele od COVID-19, i to 19 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih je 3 na respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 6 pacijenta s tim oboljenjem.Od početka cijepljenja do 5. lipnja 2021. na području Osječko-baranjske županije jednom dozom cjepiva cijepljeno je, a dvjema dozamaU razdoblju od 27.12. 2020. do 07.06.2021. u Osječko-baranjsku županiju došlo je, a u istom razdoblju Služba za epidemiologiju NZZJZ OBŽ isporučila je. Od 01.04. pa do 07.06.2021. na 11 punktova na području OBŽ i putem mobilnih timova potrošeno je, a tjedno je cijepljeno izmeđuVezano uz temu o kojoj smo nedavno pisali , Lukić je istaknuo kako se pripremasvih zainteresiranih bez najave. Odredit će se, a javnost će biti izviještena o tome gdje će se moći cijepiti svi koji to žele. Javni poziv najvjerojatnije će se uputiti unutar idućih tjedan dana.Odgovarajući na novinarsko pitanje Lukić je potvrdio kako je i na području naše županije primijećen pad zainteresiranosti za cijepljenje, zbog čega se ide u dodatnu promociju cijepljenja.