Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Kao što je bilo za očekivati, interes zau Hrvatskoj polako je počeoBrojevi na razini države to jasno pokazuju: iako je broj doza cjepiva koje stižu u Hrvatsku posljednjih nekoliko tjedana stabilan (oko), broj cijepljenih iz tjedna u tjedan. Tako je u tjednu između 2. i 9. svibnja cijepljeno oko, broj novocijepljenih je u sljedeća dva tjedna pao na, pa na, da bi u proteklom tjednu pao naS druge strane, sljedeći bi tjedan u Hrvatsku trebalo stići čak, uglavnom Pfizera, pa bi se moglo dogoditi da broj raspoloživih doza cjepiva bude veći od broja zainteresiranih za cijepljenje.Sada se krenulo s pozivanjem mladih da se jave kako bi dobili potvrdu za covid-putovnicu da bi mogli ići na koncerte i putovati, a uskoro će se na cijepljenje moći prijavljivati i djeca u dobi, i to cjepivom Pfizer. Prednost će imati vulnerabilne skupine kojima bi se zbog zaraze stanje moglo pogoršati te mladi koji imaju neke kronične bolesti od kojih je već cijepljen.Na pomolu je i još jedna velika promjena u procesu cijepljenja u Hrvatskoj. Naime, uskoro se očekuje raspisivanje javnog poziva svim zainteresiranima, bez obzira na godine i prioritete. Oni se više uopće neće morati prijavljivati, već će samo trebati doći na lokaciju za cijepljenje.Inače, u Hrvatskoj je, prema službenim podacima, do jučer barem jednom dozom cijepljenoodraslog stanovništva.