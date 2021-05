tri atletska natjecanja

Proteklog su vikenda, u istom danu (22. svibnja 2021. g.) održana čakna kojima su sudjelovali članoviu svim dobnim kategorijama.Najmlađi su članovi trčali utrku Krug za Jug , dok je Ivan Horvat s treneromotputovao u susjednu Mađarsku na "Budapest open" i u Osijek se, unatoč kiši i vremenskim uvjetima neprimjerenim za skok s motkom na otvorenom, vratio s međunarodnimoko vrata. Nije to bio jedan od rezultata na kakve je javnost naviknuta, no skok preko 5,00m je, s obzirom na okolnosti, bio realan za očekivati.Ipak, zvijezde dana su atletičarke i atletičari koji su u Zagrebu, na, ostvarili zapažene rezultate: srušen je jedan državni rekord, a osvojene su ukupno četiri medalje:Uz to, AK Slavonija-Žito se, zavaljujući odličnim plasmanima, smjestio na treće mjesto u ukupnom poretku na razini Hrvatske.Krenut ćemo s atletičarkama: iako još juniorke, atletičarke u nastavku postale su seniorske prvakinje Hrvatske u štafeti 4x200m (1:43,09). Riječ je okoje, osim zlata, krasi i titula novih juniorskih državnih rekorderki.Titulu prvaka/prvakinja države ostvarila je i jedna muško-ženska kadetska štafeta, i to u disciplini 4x100m.uvjerljivu su pobjedu ostvarili prolaskom kroz cilj u vremenu 47,59.Odličan je rezultat ostvarila i seniorska postava u utrci 4x200m. Iako ni iz ove postave nisu svi seniori, do samog su se kraja borili i zaslužili brončanu medalju. Ovu su štafetu trčali, a kroz ciljnu su ravninu prošli za 1:28,37.Još je jedna bronca otišla u ruke predstavnika AK Slavonija-Žito, i to onih najmlađih: u mješovitoj štafeti 4x200m mlađi su kadeti i kadetkinje ostvarili treće vrijeme u ukupnom poretku (1:55,31). Riječ je o atletičarimaČak su tri štafete ostale korak do postolja.- Mlađe kadetkinjetrčale su štafetu 100-200-300-400m (2:32,42).- Mlađi kadetiistrčali su istu utrku (100-200-300-400m) u konkurenciji mlađih kadeta (2:39,98 ).- Za kraj, kadetska mješovita štafeta u sastavuistrčala je štafetnu utrku 4x300m (2:50,68 ).Jedna je štafeta završila s diskvalifikacijom. Radi se o seniorskoj mješovitoj ekipi na 4x100m.