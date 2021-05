Gradske četvrti Jug II

Na južnom dijelu grada Osijeka nastalo je montažno naselje kao privremeno stambeno obitavalište za one, koji su nakon velike poplave rijeke Drave 1965. godine, ostali bez svojih domova. No, to privremeno naselje počelo je rasti, građene su nove obiteljske kuće, pa čak i veći stambeni objekti, a samim time i broj pučana se povećavao.



U proljeće 1967. godine uselili su se prvi stanari u dovršene zgrade novoga dijela Osijeka, tzv. Juga II. U prizemnici s 12 stanova te, u nekoliko dvodomki u Porečkoj ulici, svoj su dom našli radnici osječke Tvornice šećera i Kandita. Završetkom još 5 četverokatnica u Srijemskoj ulici i nekoliko dvodomki u Labinskoj, te je godine završen kompleks zgrada budućega velikoga naselja na krajnjem jugu Donjega grada, istočno od Tenjske ceste (današnje Ulice Josipa Reihl Kira). Kvaliteta življenja u tom dijelu grada znatnije se poboljšala od 1969. godine, kada je u cjelini izgrađena Opatijska ulica te velik broj jednokatnica, dvokatnica i dvodomki u ostalim ulicama Juga II.



Za područje novog južnog naselja, na terenima tadašnjeg vojnog vježbališta, napravljena je osnovna škola koja je dobila naziv Osnovna škola "5. Rajon" po nazivu tadašnjeg naselja, ali samo privremeno. Na svečanom otvorenju 13. studenog 1968. godine, škola je dobila ime Osnovna škola "Grigor Vitez". Školska zgrada Osnovne škole "Tin Ujević" sagrađena je 1972. godine, a s radom počela u veljači 1973. godine.



Župa je osnovana 1. siječnja 1968. godine dekretom Biskupskog ordinarijata u Đakovu od 20. prosinca 1967. godine. Donji dio crkve blagoslovio je biskup mons. Ćiril Kos 18.10.1981. godine. Gradnja crkve počela je ujesen 1972. godine.



Južno jezero (Bajer Jug II) nalazi se tik uz osječko naselje Jug II, po kojem je i dobilo ime. Jezera su nastala 60-tih godina prošlog stoljeća iskopom zemlje za proizvodnju cigle – stara ciglana.

O Gradskoj četvrti Jug II: