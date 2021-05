bazenskog kompleksa

Tekst: Osijek031.com

Foto: Željko Kovačević/Radio Osijek

Iako od obnovenajpopularnijeg osječkog kupališta Copacabana ni ove sezone, obala Drave pretvorila se u. Naime, započelo jekoji će podignuti visinu plaže za 30-ak centimetara. Kako smo već pisali , krajem studenog prošle godine saborski zastupnik HDZ-ai direktor Vodnogospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i donju Dravuna tiskovnoj konferenciji povodom neizgradnje bazenskog kompleksa na Kopici najavili su mogućnost sudjelovanja Hrvatskih voda u projektu uređenja obale, odnosno plaže na Dravi.Kovačević je tada pojasnio da to znači da će Hrvatske vode u sklopuodržavanja pokrenuti procedure, ishoditi potrebne suglasnosti i dozvole kako bi do nove kupališne sezone nasipali pijeskom postojeću plažu na Copacabani čime bi seu rijeci Dravi podignula na puno višu razinu.Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković ponovio je povodom početka radova kako je riječ o redovitim radovima koji omogućavaju plovnost rijeke Drave. „”, rekao je Đuroković.Očekuje se kako će radovi biti dovršeni za najviše 30 dana, nakon čega će Osječani prije početka nove kupališne sezone dobitido 30 metara dugu pješčanu plažu čime će to kupalište postati jošu ljetnim mjesecima.