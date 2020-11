Copacabana

Tekst i foto: Osijek031.com

Danas su ispred bazenskog kompleksakonferenciju za javnost održali saborski zastupnik HDZ-ate direktor Vodnogospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i donju DravuTema sastanka bila je, prema riječima Radića,ovog popularnog osječkog kupališta koje je biloove sezone zbog najavljenekoja, međutim, još uvijekZa obnovu Kopike dignut je kredit u iznosu od, no na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća rečeno je kako radovi na Kopici15, nego. U osječkom HDZ-u se pitaju ima li gradska uprava plan kako treba izgledati Kopika te kako će i od koga osigurati ovu razliku sredstava.je kao direktor VGO-a Hrvatskih voda za Dunav i donju Dravu najavio mogućnost sudjelovanjau ovom projektu te je predložio da se uredi obala odnosno plaža na Dravi kako bi zaokružili jednu cjelinu i dobili ne samo obnovljene bazene nego iza sve naše sugrađane.Kovačević je pojasnio da to znači da će Hrvatske vode u sklopu redovitog posla održavanja pokrenuti, ishoditi potrebne suglasnosti i dozvole kako bi do iduće kupališne sezone nasipali pijeskom postojeću plažu na Copacabani čime bi seu rijeci Dravi podignuli na puno višu razinu.