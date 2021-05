Grad Osijek

Odluke o davanju gradskih stanova u najam

Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

materijalnih, socijalnih, zdravstvenih

227 rješenja

Ivan Vrkić

Opatijskoj ulici

10,5 milijuna kuna

380 obitelji

127

završiti izgradnju

68 stambenih jedinica

Novi stanovi izgledaju prekrasno, uređeni su tako da zadovoljavaju sve uvjete i siguran sam da će se naši stanari u njima osjećati ugodno. Danas s ponosom mogu reći da odlazim u mirovinu ostavljajući listu od 59 zahtjeva za gradskim stanovima. Raspisali smo i natječaj nakon kojega će se utvrditi nova lista. Volio bih vidjeti koji još grad u Hrvatskoj vodi računa o socijalnoj situaciji kao što to čini Osijek

Podignuli smo i ukupnu razinu životnog standarda najosjetljivijih skupina građana. Iako je naša socijalna obveza negdje oko 5 milijuna kuna, mi smo godišnje ulagali i deset puta više sredstava nego što je zakonski propisani minimum, a to je velika stvar. Samo u 2020. smo imali 52 milijuna kuna izravnih ulaganja za ublažavanje siromaštva te podizanje socijalnog standarda i kvalitete života svih dobnih skupina

osam višestambenih zgrada

186 stambenih jedinica

676 gradskih stanova

34 milijuna kuna

Tekst: Osijek.hr

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

, sukladno odredbama, redovno daje u najam stanove osobama s utvrđene. Za tu svrhu usuglašen je red prvenstva koji se utvrđuje na temeljui drugih kriterija, a natječaj za utvrđivanje ove liste raspisuje se svake druge godine.Tako je Gradonačelnik Grada Osijeka u svome mandatu donio ukupnoo davanju gradskih stanova u najam, a nedavno jeosječkim obiteljima uručio ključeve novih 25 gradskih stanova . Riječ je o zgradi gotovo nulte energije, vrijednoj, i Grad ju je vlastitim sredstvima izgradio za potrebe stambenog zbrinjavanja svojih građana.Time je broj odu potrebi za gradskom stanom pao na. No prema najavama osječkog gradonačelnika, Grad će do kraja ove godinejoš jedne zgrade, i to sau Tenji, nakon čega će se lista kandidata za stambeno zbrinjavanje u Osijeku svesti na njih 59. Raspisan je i novi natječaj za utvrđivanje liste za davanje gradskih stanova u najam – kazao je gradonačelnik Vrkić.– dodao je Vrkić.Inače, Grad Osijek dosad je sudjelovao u izgradnji, s ukupno, a trenutačno u najmu ima. Do 2022. godine Grad Osijek će u gradnju stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja građana utrošiti približno