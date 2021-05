Stožer civilne zaštite Grada Zagreba

Nacionalnom stožeru

popuštanjem

ugostiteljskih objekata

događanja i vjenčanja

neće biti ništa

odbit će

1. lipnja

javnih okupljanja i događanja

otvaranje zatvorenih dijelova

tri kategorije

ne bi bilo

QR kod

e-Građani

aplikacija

zelena ili crvena

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

uputio je zahtjevzanekih protuepidemijskih mjera. Konkretno, traže da se omogući radu zatvorenom uz detaljno propisan način organizacije rada, organiziranjeuz provođenje brzih testiranja gostiju te održavanje sajmova i izložbi na otvorenom.No, od toga, barem za sada. Naime, kako izvještva Index.hr , Nacionalni stožertaj prijedlog jer je veće popuštanje mjera na nacionalnoj razini planirano tek odDa bi se dopustilo popuštanje po pitanjuteugostiteljskih objekata, kriterij je da osoba koja bi tamo došla spada u neku od– oni koji su prije 14 dana ili više cijepljeni s obje doze cjepiva (jedna u slučaju cjepiva Johnson & Johnson), oni koji imaju negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati te oni koji su u posljednjih šest mjeseci preboljeli Covid-19. To bi se kontroliralo tzv. covid-putovnicama koje će se koristiti i za prelazak granice.Na spomenutim događajimastriktnih pravila distance i nošenja maski. U tom smislu, ovoga tjedna bit će održana dva pilot-događaja . Prvi će biti večera u restoranu u poslovnoj zgradi u zagrebačkoj Strojarskoj ulici, a drugi svadba za sve tri spomenute kategorije – cijepljene, testirane i one koji su preboljeli Covid-19. Na oba događaja bit će i ljudi iz HZJZ-a i Civilne zaštite.Ako ti pilot-događaji prođu prema očekivanjima, od 1. lipnja bi se, istodobno s popuštanjem mjera, uveo sustav ulaska na događaje i okupljanja poput svadbi i koncerata, ali i u restorane u zatvorenom, preko tzv. covid-putovnica.Oni koji žele dobiti, a zadovoljavaju neki od tri kriterija (cijepljenje, testiranje ili preboljenje) na posebnoj stranici ili putem sustavatrebat će podnijeti zahtjev koji će u kratkom roku biti i odobren ako se potvrdi da osoba spada u jednu od triju kategorija. Potvrda će im onda stići preko sustava e-Građani, a moći će se izvaditi i u uredu HZJZ-a.Nešto kasnije planira se uvesti ikojom bi građani na još jednostavniji način ulazili na događaje tako što će organizatori događaja preko te aplikacije skeniranjem QR koda dobiti informaciju je li osoba, baš kao što su svojevremeno kod propusnica policajci putem svoje aplikacije imali uvid u to posjeduje li osoba propusnicu.