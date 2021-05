Davor Božinović

Ministar unutarnjih poslovana presicinajavio jekoji je dogovoren na sastanku Stožera i predstavnika udruga ugostitelja te organizatora koncerata, a koji će sigurno zainteresirati mnoge kojimai drugi eventi.Naime, radi se o javnim okupljanjima na otvorenom, ali i u zatvorenom prostoru, nakon kojih bi sudionici, oni koji to žele, biliBožinović je rekao kako sada imamokod distribucije cjepiva ali i napredak kod mogućih lijekova. Iz ovih pilot projekata bi se, u sljedećih nekoliko tjedana, stekao uvid što se događa na određenom okupljanju kada se tamo nađu osobe koje su u jednoj od tri kategorije, oni koji su cijepljeni, oni koji su u određenom razdoblju preboljeli Covid i oni koji su testirani.”, istaknuo je Božinović.Riječ je o probnom projektu koji će se odnositi nai slična okupljanja a vrlo brzo, u idućih desetak dana, cijela stvar bi se mogla osmisliti i krenuti u provedbu.Inače, ovoga tjedna trebao bi se održatibez zaštitnih maski i održavanja socijalne distance. Ministrica kulture i medijaizjavila je da za kreativnu industriju dolaze bolji dani, ali da će to ovisiti o svima nama, odnosno o tome koliko ćemo se brzo cijepiti jer samo tako može doći do popuštanja epidemioloških mjera i povratka na „“.Na pitanje kada će se održati koncerti na kojima se neće trebati poštivati epidemiološke mjere, ministrica je odgovorila kako to prvenstveno ovisi o tome koji će postotak građana biti cijepljen, ali da bi to moglo biti već u lipnju. Testiranja napravljena nakon nedavnih velikih koncerata upokazala su kako je broj zaraženih veoma malen, što je dobar znak za sve oblike kulturne industrije koja je jedna od najpogođenijih tijekom pandemije Covida-19.