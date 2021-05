praznik rada

Tekst i foto: Osijek031.com

Uz(1. svibnja) dežurni zabavljači izizašli su s idejomza odlazak u mirovinu, koju je velik dio javnosti dočekao na nož.Naime, kako piše Jutarnji list planira revidirati zakonsku odredbu o automatskom prestanku radnog odnosa sa, a izmjene će ići postupno i u smjeru da se svake godine po, primjerice, tri mjeseca podiže dobna granica za odlazak u mirovinu.Iako je na prošlotjednom sastanku oko izmjena Zakona o radu bilo i prijedloga da se dobna granica za automatski prestanak radnog odnosa skroz, vjerojatniji je scenarij da se ta granica postupno diže. Do tih godina života radili bi samo oni radnici koji to žele, a granica bi se dizala za najvjerojatnije tri mjeseca godišnje.Ta bi se odredba odnosila i nai na, a glavni je razlog za izmjene starenje stanovništva i poticanje. Naime, stanovništvo u Hrvatskoj je sve starije, uz tendenciju daljnjeg pada broja stanovnika nado 2050. uz povećanje udjela stanovništva starijeg odU Planu se pojašnjava kako biu svijetu rada značio iza svaki mjesec kasnijeg umirovljenja, odnosno tzv. bonifikaciju oddo najviše. Mijenjao bi se ikoji u cijelosti nameće obvezu podmirivanja troškova bolovanja poslodavcu koji zapošljava radnika koji je već ispunio uvjete za starosnu mirovinu, a uz to bi se mijenjali i svi povezani propisi.Neki ekonomisti smatraju kako je to. U Hrvatskoj je prosječni radni staž kratak, pa su posljedično i mirovine male. Ljudi su sve zdraviji, sve dulje žive i treba dopustiti onima koji to žele da dulje i rade, no to treba napraviti postupno i u dijalogu s poslodavcima i radnicima. Ako se to napravi naglo, mogao bi sepriljev mlade radne snage, posebice u javnom sektoru gdje se može očekivati da će veći broj ljudi htjeti ostati raditi dulje.također podržavaju ovu ideju tvrdeći da se svakome tko želi i sposoban je za to mora omogućiti rad, a ne da ga sena odlazak u mirovinu, kao što ni primanje mirovine ne bi trebala biti zapreka za dodatni rad.Iz Ministarstva poručuju kako se o svemu tomejer je to nešto što se tek treba usuglasiti sa socijalnim partnerima, a intencija je da oni koji to žele i mogu ostanu dulje u svijetu rada. Konačni prijedlog sadržaja definirat će radne skupine koje će raditi na pripremi tih propisa.Društvene mreže odmah su se užarile, a najčešći komentari su „“ ili „“. Kako sad cinično zvuči pjesma koju su starije generacije pjevale u bivšem sustavu: „“...