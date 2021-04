koronavirusom

Talijanski jezik učim tek 4 godine, a pod vodstvom svoje mentorice, profesorice Vlaste Zdravčević-Vrkić , koja je uvelike zaslužna svojim trudom, radom, strpljenjem i velikom podrškom, osvojila sam 1. mjesto na ovom natjecanju. Unatoč tomu što sam jezik susrela tek u srednjoj školi, uspjela sam doseći visoku razinu znanja iz istog. Uskoro upisujem fakultet dentalne medicine, a nakon završetka fakulteta želja mi je raditi u Italiji

Najizazovnije od svega za mene, bio je usmeni dio ispita na kojem su bili prisutni članovi povjerenstva i jedan ispitivač. Usmeni mi je dio ispita bio najstresniji jer do tada nikada nisam razgovarala s izvornim govornikom talijanskog jezika. Situacija je sve do izlaska rezultata za mene bila krajnje neizvjesna jer sam do zadnjeg trenutka bila gotovo sigurna da sam podosta griješila.Ti su osjećaji svakako, bili potaknuti nedostatkom empirije i velikom tremom. Najveća mi je podrška u tim neizvjesnim trenucima bila moja mentorica te moja obitelj. Sebi sam kroz ovaj događaj dokazala kako se ambicije, trud, rad i strpljenje uistinu isplate

Tekst i foto: Domagoj Šuster

Nepredvidiva situacija sporemetila je mnoge planove pa i. Niz natjecanja održano je tako “na daljinu”, a nedavno pristiglaza najbolje podsjećaju i na uspjehe osječkih učenika. Naime,već šesnaest godina nagrađuje najbolje učenike i njihove mentore osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, pobjednike državnih natjecanja.maturantica je II. gimnazije u Osijeku, a 22. i 23. travnja sudjelovala je na državnom natjecanju iz, koje se sastoji od pismenog i usmenog dijela., ističe Ivona.Riječ je o listi B-gimnazije, odnosno učenicima gimnazija koji talijanski jezik uče tek 4 godine. Ivona posebno napominje kako joj je konkurencija bila jaka s obzirom na to da su svi natjecatelji bodovima bili vrlo blizu., zaključila je Ivona.