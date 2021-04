Vlade RH

Zračne luke Osijek

Ivana Kosa

stav struke

zračne luke

radnim iskustvom

ne mora

kvalitetnim i stručnim suradnicima

Trade Aira i Croatia Airlinesa

značajan broj stanovnika

Irska, Velika Britanija i Njemačka

nema redovnih linija

Dublina i Osijeka, Londona i Osijeka

3 milijuna kuna duga

prekinuo promet

Davor Forgić

odbio platiti

neće vratiti u Osijek

Stuttgart, Köln, London i Basel

nije lako

dugotrajan i skup

Ivan Kos

Uprave osječke Opeke

Hajduka

Hrvatske turističke zajednice

Na zatvorenom dijelu jučerašnje sjedniceskupštinipredloženo je imenovanjeza direktora, na razdoblje od najduže šest mjeseci, a do provedbe postupka imenovanja direktora putem javnog natječaja.Iako jeda bi na poziciji direktora jednetrebala biti osoba su avioindustriji, to nužnobiti tako s obzirom na to da se direktori uvijek mogu okružitikoji će ih uputiti u sve detalje ovog, malo je reći, specifičnog posla.Novi direktor zračne luke dolazi u Osijek koji za ovo ljeto nema najavljenu niti jednu međunarodnu liniju. Ova zračna luka danas ovisi isključivo o domaćim letovimakoje financira država, ostalo se svodi na povremene (ad-hoc) charter dolaske zrakoplova u Osijek.I ne, Osijek kao zračna luka kojoj gravitiranije bez svog potencijala. Njen potencijal leži u činjenici da je značajan broj stanovnika slavonskih županija iselio u Europu () pa, ako većs obzirom na slabije razvijen turizam u odnosu na obalu, onda postoji niz mogućnosti u uspostavljanju redovnih (barem sezonskih) linija kojima bi se koristili upravo iseljenici i njihove obitelji.Prije svega se tu radi o liniji između, te pojedinih destinacija u Njemačkoj.Ryanair je bio taj koji je posljednji prometovao na liniji između Londona i Osijeka no zračna luka nagomilala je više odprema ovom prijevozniku i isti je, sasvim opravdano,prema Zračnoj luci Osijek. Da stvar bude gora, Jutarnji list je objavio kako je nedavno smijenjeni direktor zračne luke,dug Ryanairu iako je uz suglasnost države podignut kredit čija su sredstva dijelom bila namijenjena i za podmirenje obveza prema Ryanairu.Bez plaćanja duga Ryanairu ovaj se prijevoznik sigurno, a upravo bi Ryanair mogao povezati Osijek i Dublin (unatoč bazi u Zagrebu prema kojoj trenutno nema najavljene linije iz Irske). Također, Ryanair bi mogao Osijek povezati i s Njemačkom, a nema sumnje ni da bi Eurowings bio zainteresiran za razgovore na tu temu.Od četiri međunarodne linije koliko ih je prije svega nekoliko godina imao Osijek () trenutno ne postoji ni jedna. Dijelom je za to kriva i korona kriza, no još više uprava koja nije bila na visini zadatka.Upravljati jednom zračnom lukom kao što je Osijek sigurno, na upravi je da se bori za svakog putnika, svaku liniju i svaki euro koji se može uložiti u sjedalo prema i iz Osijeka. Bez takve aktivnosti Osijek (p)ostaje mali aerodrom bez međunarodnih linija.Tisuće iseljenih iz slavonskih županija putuju u svoj rodni kraj barem jednom godišnje, kao i njihove obitelji njima u posjetu. Danas je taj put, autobusima, automobilima, ili pak zrakoplovima iz susjedne Budimpešte ili Beograda. Razumne cijene jednog niskotarifnog prijevoznika u Osijeku omogućile bi upravo tim putnicima da svoje putovanje započnu odnosno završe u Zračnoj luci Osijek, čime bi se ispunio i njen smisao javnog djelovanja.ranije je bio predsjednikte predsjednik, a uskoro će postati v.d. direktora zračne luke. U vrijeme obnašanja ove dužnosti ima priliku za istim stolom okupiti predstavnike, lokalnih turističkih zajednica te Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te iznaći financijska sredstva kako bi se obnovio međunarodni promet u ovoj zračnoj luci.