Proslava Dana planeta Zemlje i Dana hrvatske knjige provedena s knjigom u ruci i književnim putovanjem diljem planeta Zemlje.

u četvrtak, 22. travnja 2021. otvorila svoja virtualna vrata online prijenosom svim pratiteljima i svojim kreativnim programom obilježilate. Organizatori su naglasili kako je Kreativna riznica popularizacijski simpozij kreativne industrije koji se od 2015. godine održava nate svojim raskošnim programom pridonosi širenju područja kreativnog djelovanja, a posjetiteljima – online pratiteljima, pruža nova znanja, potiče na kreativnost te predstavljanjima kreativaca donosi i kulturne sadržaje iz svih sektora kreativne industrije. Ovogodišnja tema podsjeća na stvaralaštvo, cijenjenog umjetnika Osijeka i jednog od najznačajnijih umjetnika 20. stoljeća proteklog iz Osijeka. Prepoznatljiva kontinuirana formapoveznica je na jednolično vijuganje zavojitog korita rijeke koja prepreke na svome putu zaobilazi i tako prilagođava prirodnom impulsu rasta i napretka. Meandrirana kreativnost tematski prožima sve programe Kreativne riznice koja 2021. godine ima za cilj propitivati i popularizirati različita organizacijska rješenja heterogenih kreativaca. Takvim konceptom Kreativna je riznica udružila 12 kreativnih područja i prikazala ih iz vizure višediscipliniranih projekata kojima se udružuju humanistička, društvena, tehnička i umjetnička područja. Poruka je ovogodišnje Kreativne riznice da se procesom meandriranja ostvaruje visok stupanj kreativnosti, a populariziranjem takvog principa doprinosi se inovativnom potencijalu društva. Popularizacijski simpozij Kreativne riznice inicijacija je Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Andizeta – Instituta za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj industriji, te Filozofskog fakulteta Osijek i Akademije za umjetnost i kulturu kao suorganizatora.Drugi dan Kreativne riznice i Meandrirane kreativnosti donio jemeđu kojima su uz okrugli stol o strategiji kreativne industrije, predstavljani kreativni projekti, multimedijska izlaganja, radionice i izložba te na završetku dana i panel-diskusije te koncertno čitanje književnog teksta. Na programskim je sadržajima sudjelovalo oko 30-ak izlagača te 20 rizničara (studenata-volontera).Prva radionica ovogodišnje Kreativne riznice održana je pod naslovom Inovacijski pristup učinkovitom učenju, a predvodile su je(učiteljica Edukativnog centra u Osijeku) i(osnivateljica Edukativnog centra u Osijeku). Na radionici su se na kreativan i inovativan način prikazale tehnike učenja i pamćenja nastavnog gradiva. Izlagačice su pojasnile kako primjena takvog načina nastave omogućuje skladan unutrašnji razvoj cjelokupne osobnosti djece i mladih, čime se ostvaruju postignuća koja istodobno razvijaju logičko-racionalna i kreativno-intuitivna razmišljanja.Okrugli stol na temu Promišljanje strategije kreativne industrije vodila je(PRONI Centar), a o budućim strategijama kreativne industrije razgovarale su osobe s potvrđenim doprinosima razvoju kreativne industrije Republike Hrvatske:(direktorica PRONI centra),(voditeljica Odsjeka za kulturu grada Osijeka),(organizator niza kulturnih i turističkih programa i manifestacija),(Edward Bernays),(Hrvatski klaster kulturnih i kreativnih industrija) i(Ekonomski fakultet u Osijeku). Razmjenjivala su se mišljenja i ideje o kreativnoj industriji kao mjeri razvijenosti gospodarstva te o njezinu institucionaliziranju u Hrvatskoj. Sudionici su zaključili kako je kreativnu industriju ključno strateški promišljati te da uspješnost strategije ovisi o broju uključenih sudionika kao i o sposobnosti predviđanja.(Hrvatski klaster kulturnih i kreativnih industrija) predstavila je projekt Kreativni gradovi kojemu je cilj naglasiti da u globaliziranom svijetu, pod utjecajem novih tehnologija, gradovi i države pojačano rade na dostizanju uloge glavnih nositelja socio-ekonomskog razvoja. U procesu privlačenja pozornosti i u kompetitivnim okruženjima, napominje kako je razvoj identiteta neophodnost kroz koju pojedine destinacije otkrivaju svoje autentične vrijednosti, razvijaju konkurentnu jedinstvenost te prepoznatljivi imidž. Također ističe kako se konkurentska prednost održava i razvija uključivanjem svih sudionika društva, u participativnim modelima suradnje i uz pametna rješenja.Genotop meandra prvo je multimedijsko izlaganje ovogodišnje Kreativne riznice u kojemu su ravnopravno udruženi tekst i slika. Kao sinteza dvaju umjetničkih medija Genotop meandra propitao je supostojanje fotografije i teksta u temeljnoj temi prenesenoj motivom ruku triju žena kroz plesne pokrete dlana i prstiju. Umjetnice su u svojoj multimedijskoj izložbi životnu rijeku povezali s obiteljskim, ali i arhetipskim naslijeđem te kolektivno dostupnim spoznajama upisanim u znanost, kulturu i umjetnost. Autorice(Filozofski fakultet Osijek) i(voditeljica Knjižnice Filozofskog fakulteta Osijek) približile su pratiteljima Kreativne riznice meandar ruku koji je u svome toku repetitivan horizontalnom i vertikalnom osi te takvim ponavljanjem formira križ kao simbol čovjeka i njegova života, u doslovnom i metaforičkom smislu.(Udruga hrvatskih kreativnih amatera) u svojoj je radionici Meandar od oblutaka s glagoljskim slovima prikazala oslikavanje glagoljice na kamenim oblutcima koji se zatim slažu u meandar. Kolažiranjem oslikanih oblutaka autorica je oblikovala rijeku – prepoznatljivi likovni izraz osječkog umjetnika Julija Knifera, ali i prepoznatljive murale meandrirane glagoljice kojima je oslikan Ekonomski fakultet u Osijeku.Vrt u istraživanjima multimedijsko je izlaganje(Filozofski fakultet Osijek) u kojemu je autor pojasnio kako se virtualna realnost može upotrebljavati u psihologijskim istraživanjima kao i u psihoterapijske svrhe.Multimedijsko izlaganje održala je i(Edward Bernays), a pod nazivom Tajne labirinta povezanosti. Labirinti su predstavljeni kao drevni simboli, ali i obrasci moći pomoću kojih se preusmjerava energija, stvara se ravnoteža i postiže iscjeljivanje tijela i duha. Sudionici su se upoznali s pojmom arhetipske energije velike majke koja se zvala Majka Mokoš (praslavenska mitologija) te su uz crtanje labirinta naučili drevni jezi arhetipskih signala.Multimedijska izložba, bivše urednice i novinarke HRT-a, donijela je uvid u bogatu kolekciju ukrasnih predmeta nastalih tijekom posljednjih pet godina. Izložba je održana pod nazivom Allunga kojim je autorica imenovala svoj brend masivnog nakita u jarkim bojama, izrađen od raznovrsnih materijala. Virtualna izložba obuhvatila je četrdesetak autorskih uradaka Sanje Račić čime je prikazano autoričino suverenost u bojama i izričajima(Središnji ured za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu i ICARUS Hrvatska) predstavila je projekt Oni žive – dokumentiranje studentskog života. Projekt dokumentaristički prikazuje studentski način života od kraja Drugog svjetskog rata do danas te oprimjeruje načine života u studentskim domovima, kulturne navike, slobodno vrijeme studenata, njihovu političku i društvenu angažiranost. Vlatka je Lemić istaknula kako je projektni cilj poticanje studentske populacije da sudjeluje u razumijevanju i zajedničkom kreiranju suvremene umjetnosti.Inovacije u sektoru dizajna projekt je(Havlkadesign) kojim je Jelena Havelka otkrila inovacije iz područja dizajna s posebnim osvrtom na prostornu organizaciju i navigaciju kao ključne elemente u projektiranju interijera. Posebna zanimljivost ovog izlaganja svjetska je priznatost autorice Jelene Havelke, direktorice višestruko nagrađivane tvrtke Havelkadesign u kojoj je proizveden širok raspon rješenja na rezidencijalnim i komercijalnim projektima, od koncepta do realizacije.Prvi koncert ovogodišnje Kreativne riznice održan je pod nazivom, a izveo ga je srednjoškolski gudački orkestar pod vodstvom voditeljice i dirigentice prof.Glazbena škola Franje Kuhača Osijek) i nastavnice(Glazbena škola Franje Kuhača Osijek). Koncertom su se prenijeli prekrasni glazbeni zvuci koji su slušateljima omogućili opuštanje, a sam se koncertni program sastojao od dva dijela: 1.Simfonija br. 3 u D duru, I. stavka Allegro, 2. Astor Piazzolla: Oblivion. Skladbu za solo flautu izvela je učenica, SŠ4.Na panel-diskusiji Projekti kreativne industrije garda Osijeka sudjelovali su moderatorica događaja(Institut Andizet) i izlagači:(studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku),(student Ekonomskog fakulteta u Osijeku),(Kulturni centar Osijek) i(Ekonomski fakultet u Osijeku). Rasprava je obuhvatila projekta kreativne industrije grada Osijek, posebice one posvećene mladima i njihovom usavršavanju kakvima su projekti Mladi u kulturi, Rotor kreativne industrije te projekt Kreativna riznica.Drugi dan Kreativne riznice završio je Antivirusnim putovanjem Antiradarom – predstavljanjem putopisne proze I osječke književnice Jasne Horvat objavljenje u izdanju Naklade Ljevak. Predstavljanje knjige i koncertno čitanje upriličeno je na T, a u programu su sudjelovali moderatorica(Ekonomski fakultet u Osijeku) i sama autoricadok su tekstove čitali studenti osječkog Sveučilišta:(Ekonomski fakultet u Osijeku),(Ekonomski fakultet u Osijeku),(Akademija za umjetnost i kulturu) i(Akademije za umjetnost i kulturu). U izabranim ulomcima prenijela su se autoričina iskustva i književni pogled na sedam svjetskih odredišta (New York, Mombasa, Sicilija, London, Prag, Tajland i Amsterdam) te je prema riječima Jasne Horvat: „