Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

U HRT-ovoj emisiji „“ bilo je riječi o izmjenama, piše Jutarnji list Jedna od tema koja već dulje vrijeme dijelije kako regulirati kategorijukao što sui druge naprave na električni pogon.Voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa MUP-a,, potvrdio je kako će se izmjenama Zakona o sigurnosti prometa sva takva vozila definirati kao. Prema prijedlogu MUP-a, za sada onina kolnik. Njih će se smjestiti na, odnosno trake, a tamo gdje one ne postoje, moći će se kretati po, odnosno zonama kojima se kreću pješaci, pri čemu će moratii neće se smjeti na tim mjestima kretati brže od pješačkog hoda, istaknuo je Mataija.Na pitanje kako će im se mjeriti brzina, Mataija kaže da tood hoda pješaka.Što se tiče dozvoljeneu organizmu, odnosno dopuštene tolerancije vezane za ograničenje brzine kretanja u prometu,izmjene tog zakona pa u ovom trenutku sve ostaje isto. Dakle, vozače se ipakzbog jednog popijenog piva kako su to neki najavljivali.Prometni stručnjakrekao je kako je tvrdnja daod 0,5 promila loše uječe na turizam opasna fama. „“, naglasio je Marušić.U emisiji se razgovaralo i o potrebi uvođenjau osnovne škole, a istaknuto je da godišnje više od 60% djece u prometu stradaju kao putnici u vozilima svojih najbližih. Jedan od prijedloga je da se ceste premreže kamerama, pri čemu bi se Hrvatska trebala ugledati na to kako je promet reguliran u inozemstvu. „“, zaključio je Marušić.