Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek (Ferit)

Razvoj ekspertnog sustava za upravljanje proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda

Europska unija

Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.,

Gauss d.o.o.

8,8 milijuna kuna

6,1 milijun kuna

Opći cilj projekta je usmjeriti istraživanja u tematskom području "Hrana i bio-ekonomija" te podtematsko prioritetnom području "Održiva proizvodnja i prerada hrane" prema potrebama gospodarstva, a specifični ciljevi projekta su:

Željko Hocenski

nemaju vlastitu

Drago Žagar

Slavonija je poljoprivredni kraj te kao znanstvena ustanova imamo odgovornost da u tom području razvijamo projekte

Tekst: Osijek031.com

Foto: Mirta Milas/Radio Osijek

Danas je naodržana uvodna konferencija projekta „“ .Projekt sufinanciraiza provodi ga Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u suradnji s tvrtkomRazdoblje provedbe projekta je od 21.12.2020. do 21.12.2023. (36 mjeseci), a ukupna mu je vrijednost, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva- razvoj sustava potpore proizvodnji u prehrambenoj industriji kroz primjenu umjetne inteligencije i tehnologije interneta stvari (IoT);- poticanje brže promjene u području pametne poljoprivrede kroz razvoj novog ekspertnog sustava;- ubrzavanje razvoja budućih IT platformi za upravljanje proizvodnjom poljoprivrednih kultura, posebno onih koje se uzgajaju u zatvorenim, kontroliranim uvjetima.Kako je na predstavljanju istaknuo profesor, riječ je o računalnom sustavu namijenjenom manjim OPG-ovima kojislužbu za upravljanje proizvodnjom već bi im on pomagao i savjetovao ih. Taj računalni sustav dio je sustava budućnosti automatiziranog i inteligentnog upravljanja koji bi trebao pomoći proizvođačima, konkretno u ovom pilot projektu podrumarima i proizvođačima vina, no može se primjenjivati u bilo kojoj grani proizvodnje.Sustavom upravlja računalna (neuronska) mreža, odnosno umjetna inteligencija koja sama uči i zaključuje na bazi podataka koje prikuplja te poljoprivrednicima nudi parametre za kontrolu uvjeta u njihovim podrumima kako bi vino bilo što kvalitetnije.Dekan Ferit-aistaknuo je kako je ovdje riječ o još jednom od izuzetno važnih projekata gdje fakultet u suradnji s tvrtkama razvija nova rješenja koja će naći svoju primjenu u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. „“, dodao je Žagar.