Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot OSTV

U srpnju prošle godine započela je realizacijavrijednog projektau staroj gradskoj jezgriukupne površine od preko 30.000 m2. Radovi na sjeveroistočnom dijelu Tvrđe dobrano su se, a sve bi trebalo biti gotovo početkom 2023. izvještava Osječka TV Osječka Tvrđa je pravikakav rijetko koji grad ima, ali ne služi na čast Gradu iz razloga što je to jedina zona u Osijeku kojaparkiranja i koristi se kao najvećeu gradu.Upravo iz tog razloga, usporedno s projektom obnove, gradska uprava mora riješitiprometa i parkiranja u Tvrđi. U zgradi Stare pekare tim je povodom predstavljena prva prometna studija na tu temu.Ovom studijom predlažu seprometa u mirovanju u Tvrđi od straneu Zagrebu na čelu s prof.kao voditeljem tima u kome su još sudjelovali kolege sa zagrebačkogPrema Jukićevim riječima, u konačnici to će ipak biti, uz dopuštanje prometa nužnim uslugama poput dostave, protokola ili interventnih vozila, dok će jedan manji dio u rubnim dijelovima Tvrđe biti namijenjen parkiranju stanovnika Tvrđe. Parkirnih mjesta za ostale građane bit ćei bit će skupa.No, to će biti moguće samo ako se osigurajuu bližoj okolici. Naime, važećimpredviđa se garaža na mjestu današnje Remize gdje se trenutno parkiraju autobusi, a koja bi sa svojih 350 parkirnih mjesta trebala zadovoljiti potrebe današnjeg života u Tvrđi.Autori studije svjesni su da se problem prometa i parkiranja u Tvrđi ne može riješiti preko noći niti preko koljena, već postepenim zatvaranjem ulica starog dijela grada za promet motornih vozila osim iznimnih slučajeva.Prometna studija samo je temeljni dokument za javnu raspravu svih dionika uključenih u ovu problematiku, od struke do običnih građana, posebice onih koji u Tvrđi žive ili rade.