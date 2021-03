Osijek Software City

visokom

300 ljudi

podsmijehom

dobra iskustva

predizborne kampanje

pogrešan kontekst

akteri predizborne utrke

U ovaj je projekt uložena nemjerljiva količina energije vrlo malog broja ljudi iz OSC-a i Gradske uprave i uskoro će postati jedan od simbola grada i IT industrije. (...) Da stvari budu bolje, IT Park se trenutno puni takvom brzinom da postoji realna mogućnost aktiviranja dodatnih površina, a koja je predviđena prvobitnim projektom

otvorena vrata za razgovor

pomagati

Mi smo kao udruga uvijek voljni surađivati sa svima koji pokažu interes za boljitak ICT industrije u regiji, nebitno je li to pojedinac, institucija, stranka, grad, županija ili država. Nismo ničiji, no radimo sa svima koje žele bolju budućnost Osijeku i regiji

Tekst: Osijek031.com

je nevladina, nežupanijska, negradska, apolitična udruga pokrenuta 2012. godine od strane pojedinaca i osječkih ICT tvrtki koji su željeli promjene i trenutno broji 84 člana (29 pravnih i 55 fizičkih).Bilo je to vrijeme prije ulaska Hrvatske u EU, snezaposlenošću i jakim osjećajem beznađa. Vizija OSC-a o zapošljavanjuu sektoru kroz pet godina u početku je dočekana s, da bi je na kraju višestruko nadmašili.U svom radu imali su– izgradnja IT Parka , obrazovni projekti, konferencije i slično, ali ponekad i ona loša - čekanje na početak realizacije projekta IT Parka, uporno odbijanje inicijative o prerastanju Odjela za matematiku u fakultet i sl. No, nisu nikada zatvorili vrata i prekinuli komunikaciju, naprotiv, i dalje surađuju s vlastima na lokalnoj i nacionalnoj razini jer je to preduvjet za bilo kakav napredak čitavog društva.Ovih dana udruga se oglasila priopćenjem za javnost vezano uz početakkada se ime OSC počelo stavljati u potpuno, npr. da je Osijek Software City Bubalov projekt. Gospodin Bubalo – kao uostalom i svi ostali bivši i aktivni političari – niti je član OSC-a, niti je imao veze s osnivanjem, vođenjem ili sudjelovanjem u radu Udruge, ističu u udruzi.Također, pojedinidaju si za pravo minorizirati jedan od najvećih uspjeha udruge, projekt IT Parka u Gackoj ulici. „“, stoji u priopćenju.U udruzi ističu kako su uvijek imalii usko surađivali sa svim dionicima društvenog i političkog života u svrhu poboljšanja života i unošenja svježih ideja u našem gradu i županiji. „Pomoć svih aktera javnog i društvenog života je uvijek dobrodošla, no nemojte nam “” stavljajući ICT i OSC u predizborne nastupe, a bez da ste ikada razgovarali s ljudima iz struke, saslušali stvarne potrebe i pokušali nešto konkretno napraviti“.Stoga iz OSC-a pozivaju sve koji žele bolju budućnost, koji su orijentirani konkretnim projektima, razvoju i boljitku života u našem gradu te prepoznatljivosti IT industrije kao čiste, učinkovite i industrije od posebnog interesa poručuju neka se jave za suradnju. „“, zaključuje se u priopćenju.Cijeli tekst priopćenja možete pronaći na službenoj stranici udruge