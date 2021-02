Ugovor o izgradnji Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće

Tekst i foto: OBZ.hr

, u vrijednostii s rokom izvršenja odi, danas (26. veljače 2021. godine) potpisao je župan Osječko-baranjske županijes predstavnicima zajednice izvođača;. Potom je potpisao i Ugovor o stručnom nadzoru nad građenjem RDC-a s tvrtkom H5 d.o.o. Zagreb u vrijednosti- rekao je danas župan Ivan Anušić.Dodao je da jeEU financiralo izradu projektne dokumentacije, a Županija je osigurala dio sredstava. Očekuje da se u projekt uključiili neko drugo ministarstvo, no ako se to ne dogodi Županija je spremnaprojekt.U ime zajednice izvođača, predsjednik Uprave Projektgradnje plus d.o.o.rekao je kako već idući tjedan počinju pripremni radovi te da su spremni projekt realizirati u ugovorenom roku, a nada se i ranije. Uspješan tijek radova očekuje i direktor tvrtke H5 d.o.o.Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivreduistaknula je kako je izgradnja RDC-a planirana kroz tri faze. U prvoj fazi planirana jeza voće i povrće sa sortirnicom, pakirnicom i laboratorijem za praćenje kontrole kvalitete proizvoda, linija za proizvodnju soka, potrebnih upravnih i pomoćnih prostorija. U prostorugradit će se objekt koji se sastoji od tri zasebna dijela koji čine jednu cjelinu, a to suUkupni rashladni kapacitet hladnjače jeraspoređenih u, a podijeljen je na dijelove za ekološku i konvencionalnu proizvodnju. Za ekološke proizvode osigurano je 7 komora s U.L.O režimom hlađenja, i to 3 komore kapaciteta 150 tona i 4 komore kapaciteta 60 tona, odnosno ukupno 690 tona rashladnog kapaciteta. Za konvencionalnu proizvodnju planiran kapacitet rashodnih komora je 2.220 tona, raspoređeno u ukupno 16 komora (10 komora s U.L.O. atmosferom, 6 komora s dinamičkom atmosferom te 6 komore s normalnom atmosferom ukupnog kapaciteta 329 tona).Ukupni skladišni kapacitet hladnjače iznosia ukupna površina cijelog objekta je. Prema podacima iz glavnog projekta ukupan broj potrebnih radnika je 54, i to 25 stalno zaposlenih i 29 sezonskih radnika.