2020. je trebala biti poslovno najbolja u posljednjih 30 godina kina, gledano po broju dogovorenih projekata i potpisanih ugovora, no onda su stvari izmakle kontroli. Umjesto najbolje, 2020. ispostavila se kao najgora poslovna godina, što ilustrira podatak da je broj gledatelja bio prepolovljen u odnosu na pretpandemijsku 2019. Kada se tome doda da je održano tek 10% predstava u odnosu na godinu dana ranije, pad posjetitelja i, posljedično, prometa, iznosi više od 60%

lockdown

neisplativo

Današnji dolazak u kino u mnogo čemu se promijenio u posljednjih godinu dana, zbog epidemioloških mjera koje vrijede za našu vrstu djelatnosti

Maksimalan broj posjetitelja ograničen je na 50 , uz sjedenje na distanci i obavezno nošenje maski tijekom cijele projekcije. K tomu, zabranjena je konzumacija jela i pića za vrijeme projekcije, što je mnogima ubilo uživanje u gledanju filmova. U kino Urania dolazi uglavnom filmofilska publika koja je odgovorna i koja želi uživati u posebnom doživljaju gledanja filmova na velikom ekranu, a postojećim mjerama to se obeshrabruje

hoće

najteže pogođene

Broj posjetitelja nastavit će padati i to je nepovratan proces. Ljudi su izgubili naviku odlaska u kino i to će imati velik i negativan utjecaj na filmsku industriju ne samo kod nas, već i u cijelom svijetu

„šlampave“, paušalne i nedostatne

naknada

osječkog HNK ili Kulturnog centra

Broj naslova koji se pojavljuju u kinima jako je ograničen, blockbustera gotovo da i nema, ne znamo što će biti s predstavama i gostovanjima, prihod je nula kuna, a sredstva koja smo planirali investirati u poboljšanje tehničke opreme i osvježenje kina, morali smo preusmjeriti u puko preživljavanje , odnosno pokrivanje tekućih troškova i isplatu plaća djelatnicima

dobrih vijesti

poboljšanoj kvaliteti

novog ozvučenja i novog ekrana

Resonance Cinema, Cultural Hub for Curious Minds

video gaming i internetska predavanja o VR-u

novu publiku

kvalitetne filmske usluge

Otkako je koronavirus pokorio cijeli svijet, međudjelatnostima svakako su. Posljedicemjera stožera osjetile su brojne kulturne ustanove, a među njima je i osječko. O tome kako su preživjeli prošlu i što očekuju od ove godine, kratko smo popričali s direktoricomNa pitanje kakva je bila 2020. godina za kino Urania, Marijana odgovara: „“.Kada je proglašen prvi, u ožujku prošle godine, kino je bilo zatvoreno kao i svi ostali neesencijalni objekti. Ponovno su otvorili 18. lipnja, no današnje poslovanje im se može opisati jednom riječju –“, kaže dalje Marijana.“.Na pitanje hoće li to rezultirati još manjim brojem posjetitelja u budućnosti, Marijana odgovara da. Podsjeća na to da su upravo kulturna i kreativna industrija (uz iznimku IT sektora), trpe nesagledive posljedice i trebat će im najviše vremena za oporavak, ako do njega ikada dođe. „“, dodaje.Bošnjak mjere stožera ocjenjuje kao. Jedina mjera koju su poslodavci dobili jedjelatnicima, što je nedostatno za ozbiljniji oporavak branše. Upozorava i na to da je privatni sektor u kulturi posebno pogođen jer, za razliku odkoji su na državnom ili lokalnom proračunu, privatnici su prepušteni milosti ili, kao u konkretnom slučaju, nemilosti tržišta.Kada je riječ o planovima za 2021. godinu, Marijana nije optimist. „“, kaže.Nekihipak ima. Urania je tako postalo prvo kino u Hrvatskoj (a i šire) koje se može pohvaliti novim 4K laserskim projektorom posljednje generacije što omogućava gledanje filmova u. U planu je bilo i postavljanje, no sve je to stavljeno na čekanje do daljnjega.Također treba istaknuti kako se kino Urania uključilo u projekt „“, a u pripremi je i nekoliko drugih projekata vezanih uzkojima će pokušati privući u kino nekukoju tradicionalno gledanje filmova toliko ne zanima.Mi ispred portala Osijek031 držimo palčeve Marijani i ekipi iz kina da ustraju u pružanjugrađanima Osijeka, a njih pozivamo da svojim dolaskom na kino projekcije pomognu da se nastavi, sačuva i održi tradicija duga više od stotinu godina.