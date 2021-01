Kino Urania

U novu smo godinu ušli u velikom stilu i ako je gledati po tome, čeka nas odlična godina prepuna novosti i raznih događaja

Tekst: Osijek031.com

Foto: Kino Urania

Jedino osječko kino u gradu,, obavijestilo je sve svoje posjetitelje (i one koji će to tek postati) kako su postaliu Hrvatskoj (a i šire) koje se može pohvaliti novimNovi projektor dio je projekta. Cultural Hub for Curious Minds vrijednog. Riječ je o digitalnom projektoru iznimno visoke rezolucije četvrte generacije s kristalno čistom slikom.Resonance Cinema je projekt stvaranjakoji uključuju četiri kino dvorane: osim osječkog kina, tu su još i Cinema House u Sofiji (Bugarska), TISZApART Mozi u Szonoku (Mađarska) i Mestni kino u Ptuju (Slovenija).Filmove u novoj i poboljšanoj kvaliteti možete gledati već od danas jer u 17 h održat će se prviu sklopu projekta Resonance Cinema, virtualna i „živa“ projekcija slovenskog filma “Razredni neprijatelj“ nakon čega će uslijediti panel rasprava uživo s redateljem filma Rokom Bičekom.“, poručili su iz kina Urania.